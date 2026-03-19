У Львові відкрився сучасний McDonald's у історичній будівлі (ФОТО)

Макдональдс
Макдональдс. Фото

У центрі Львова на Площі Ринок відкрився новий ресторан McDonald's (МакДональдз). Заклад займає 935 м², створив 80 робочих місць та поєднує сучасний сервіс із збереженням історичних елементів будівлі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанія.

Новий ресторан "МакДональдз" 

У Львові на Площі Ринок, 19–21, відкрився новий ресторан мережі "МакДональдз". Це 124-й заклад компанії в Україні та 14-й у Львові.

Ресторан розташований у центрі міста поруч із ратушею. Під час реконструкції будівлі відновили фасади та внутрішні конструкції, оновили покрівлю та інженерні мережі, збережено автентичні архітектурні елементи.

Заклад має площу 935 м²: 38 місць на першому поверсі та 148 у підвальному приміщенні. Замовлення можна оформити з 7:00 до 23:00 через термінали самообслуговування, сервіс доставки "МакДелівері" або функцію "Мобільне замовлення".

Відкриття нового ресторану створило 80 робочих місць. 

Фото 2 — У Львові відкрився сучасний McDonald's у історичній будівлі (ФОТО)
Фото 3 — У Львові відкрився сучасний McDonald's у історичній будівлі (ФОТО)
Фото 4 — У Львові відкрився сучасний McDonald's у історичній будівлі (ФОТО)

Нагадаємо, що McDonald’s розглядає можливість відновлення роботи закладу в Миколаєві, який зачинений з початку повномасштабного вторгнення. Водночас конкретних термінів відкриття наразі немає.

Автор:
Ольга Опенько