У Львові відкрився сучасний McDonald's у історичній будівлі (ФОТО)

У центрі Львова на Площі Ринок відкрився новий ресторан McDonald's (МакДональдз). Заклад займає 935 м², створив 80 робочих місць та поєднує сучасний сервіс із збереженням історичних елементів будівлі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанія.

У Львові на Площі Ринок, 19–21, відкрився новий ресторан мережі "МакДональдз". Це 124-й заклад компанії в Україні та 14-й у Львові.

Ресторан розташований у центрі міста поруч із ратушею. Під час реконструкції будівлі відновили фасади та внутрішні конструкції, оновили покрівлю та інженерні мережі, збережено автентичні архітектурні елементи.

Заклад має площу 935 м²: 38 місць на першому поверсі та 148 у підвальному приміщенні. Замовлення можна оформити з 7:00 до 23:00 через термінали самообслуговування, сервіс доставки "МакДелівері" або функцію "Мобільне замовлення".

Відкриття нового ресторану створило 80 робочих місць.

Нагадаємо, що McDonald’s розглядає можливість відновлення роботи закладу в Миколаєві, який зачинений з початку повномасштабного вторгнення. Водночас конкретних термінів відкриття наразі немає.