Україна першою в світі запустила телеком-ідентифікатор: до системи вже приєднався "Київстар" та lifecell

Україна першою у світі запустила телеком-ідентифікатор / Колаж Delo.ua

Україна першою у світі запустила загальнонаціональну систему крос-телеком ідентифікації користувачів. До платформи одночасно підключилися всі найбільші мобільні оператори країни, а сама технологія має стати альтернативою cookies та змінити ринок цифрової реклами.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на офіційний пресреліз myGaru

Україна першою в світі запустила єдину інфраструктуру цифрової телеком-ідентифікації на базі технології myGaru. До системи приєдналися "Київстар", Vodafone Україна, lifecell та Укртелеком.

Як працює нова крос-телеком платформа

Система працює на рівні телекомунікаційних мереж і дозволяє ідентифікувати користувачів без використання сторонніх cookies чи інших онлайн-трекерів.

myGaru формує тимчасовий зашифрований токен без передачі персональних даних користувача. Номер телефону, ім’я чи інша приватна інформація не передаються третім сторонам, а вся обробка відбувається всередині інфраструктури операторів.

Нова технологія дозволить бізнесу точніше налаштовувати рекламу на платформах Meta, TikTok, Google та в мобільних застосунках, а також вимірювати ефективність рекламних кампаній.

Окремо платформа підтримує механізм data clean room – безпечного обміну аналітичними даними між компаніями без передачі персональної інформації.

Хто є оператором платформи

Технологічним оператором платформи є myGaru – британська deep-tech компанія з українським корінням, заснована у 2019 році. 

Аналітику забезпечує Nexinsight, а рекламний сервіс на базі нової системи в Україні надає GlobalDigital.

Нагадаємо, що раніше Київстар заявив про поступове згортання мережі 3G в Україні. У компанії пояснили, що вивільнені частоти планують використати для розширення покриття та покращення якості зв’язку 4G.

Оператор також повідомив, що після завершення війни зосередиться на підготовці до запуску технології 5G.

Автор:
Марк Любаров