Читать на русском
Україна першою в світі запустила телеком-ідентифікатор: до системи вже приєднався "Київстар" та lifecell
Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на офіційний пресреліз myGaru
Україна першою в світі запустила єдину інфраструктуру цифрової телеком-ідентифікації на базі технології myGaru. До системи приєдналися "Київстар", Vodafone Україна, lifecell та Укртелеком.
Як працює нова крос-телеком платформа
Система працює на рівні телекомунікаційних мереж і дозволяє ідентифікувати користувачів без використання сторонніх cookies чи інших онлайн-трекерів.
myGaru формує тимчасовий зашифрований токен без передачі персональних даних користувача. Номер телефону, ім’я чи інша приватна інформація не передаються третім сторонам, а вся обробка відбувається всередині інфраструктури операторів.
Нова технологія дозволить бізнесу точніше налаштовувати рекламу на платформах Meta, TikTok, Google та в мобільних застосунках, а також вимірювати ефективність рекламних кампаній.
Окремо платформа підтримує механізм data clean room – безпечного обміну аналітичними даними між компаніями без передачі персональної інформації.
Хто є оператором платформи
Технологічним оператором платформи є myGaru – британська deep-tech компанія з українським корінням, заснована у 2019 році.
Аналітику забезпечує Nexinsight, а рекламний сервіс на базі нової системи в Україні надає GlobalDigital.
Нагадаємо, що раніше Київстар заявив про поступове згортання мережі 3G в Україні. У компанії пояснили, що вивільнені частоти планують використати для розширення покриття та покращення якості зв’язку 4G.
Оператор також повідомив, що після завершення війни зосередиться на підготовці до запуску технології 5G.