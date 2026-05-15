"Київстар" закінчує епоху 3G: оператор назвав терміни повного переходу на 4G

Київстар повідомив, що 2026 рік стане останнім роком використання технології 3G в Україні для компанії. Оператор планує повністю зосередитися на розвитку мережі 4G та подальшій підготовці до запуску 5G після завершення війни.

Як інформує Delo.ua, про це під час конференц-колу за підсумками І кварталу 2026 року заявив СЕО компанії Олександр Комаров, пише "Інтерфакс-Украна".

За його словами, оператор майже виконав ліцензійні зобов’язання щодо покриття 4G для 97% населення України. Також компанія планує забезпечити LTE-покриття всіх основних автомобільних доріг країни.

У компанії не очікують запуску 5G в Україні до завершення війни. За оцінкою керівництва оператора, впровадження технології можливе приблизно через 12 місяців після закінчення бойових дій.

Комаров зазначив, що інвестиції в LTE залишаються стратегічним напрямом розвитку компанії.

Водночас кількість абонентів оператора у І кварталі 2026 року скоротилася на 0,4 млн — до 22 млн користувачів. У компанії пояснюють це кількома факторами:

  • скороченням використання подвійних SIM-карт;
  • підвищенням тарифів;
  • демографічною ситуацією в Україні.

Попри це, за даними національного регулятора, "Київстар" утримує частку ринку на рівні понад 47% та навіть незначно її збільшив у 2025 році.

Фінансові показники оператора продовжують зростати. За підсумками І кварталу 2026 року виручка компанії зросла на 31,3% — до 13,9 млрд грн, а середній дохід від одного абонента (ARPU) зріс на 18,4% — до 166,5 грн;

Тетяна Гойденко