За прибутком "Київстар" у 2025 році обійшов Vodafone, lifecell та решту конкурентів

У 2025 році найбільший мобільний оператор України "Київстар" отримав 12,3 млрд грн чистого прибутку, що більше, ніж заробили разом усі інші оператори мобільного та безпроводового зв’язку на українському ринку.

Про це пише Delo.ua з посиланням на фінансові результати найбільших телеком-компаній.

Загалом у 2025 році дохід десяти найбільших операторів перевищив 88,3 млрд грн, що приблизно на 18% більше, ніж роком раніше. У 2024 році цей показник становив близько 74,7 млрд грн.

Ринок майже повністю контролюють три оператори

Основну частину ринку традиційно сформували три найбільші мобільні компанії — Київстар, Vodafone Україна та lifecell. Їхній сукупний дохід перевищив 85 млрд грн, або майже 97% усього телеком-ринку.

Фінансові результати найбільших операторів у 2025 році виглядають так:

"Київстар" — дохід 43,8 млрд грн, чистий прибуток 12,3 млрд грн

Vodafone Україна — дохід 25,8 млрд грн, прибуток 4,77 млрд грн

lifecell — дохід 15,9 млрд грн, прибуток 3,22 млрд грн

Інші оператори мають значно менші показники. Зокрема, Інтертелеком, Тримоб, Концерн РРТ та інші разом формують лише кілька відсотків ринку.

"Київстар" показує найвищу прибутковість

Лідером ринку залишається "Київстар", який не лише отримав найбільший дохід, а й показав найвищу маржинальність.

Рентабельність операторів виглядає так:

"Київстар" — 28,1%

Vodafone Україна — 18,5%

lifecell — 20,3%

Фактично це означає, що оператори заробляють 18–28 копійок чистого прибутку з кожної гривні доходу.

Президент Київстару Олександр Комаров пояснює зростання тим, що телеком-компанії поступово перетворюються на ширші цифрові платформи.

"Наша стратегія залишається незмінною — трансформація з класичного телеком-оператора в оператора цифрових послуг, де телеком залишається фундаментом і доповнюється цифровими сервісами", — зазначив він.

Ставка на цифрові сервіси

Оператори дедалі активніше розвивають цифрові екосистеми. За словами Комарова, сервіси, пов’язані з Київстаром, уже мають мільйони користувачів:

сервіс замовлення авто Uklon — 3,8 млн активних користувачів на місяць

медична платформа Helsi — 2,5 млн користувачів

додаток Мій Київстар — 6,2 млн користувачів

"Українські цифрові сервіси варті того, щоб про них знав світ. Лістинг на Nasdaq дає нам можливість транслювати потенціал України на глобальному рівні", — зазначив Комаров.

Скільки оператори заробляють з одного абонента

Попри різні масштаби бізнесу, економіка мобільних операторів в Україні досить схожа.

Середній дохід з одного абонента становить:

"Київстар" — приблизно 158–162 грн на місяць

Vodafone Україна — близько 140 грн

lifecell — близько 138 грн

У середньому мобільні оператори заробляють 140–160 грн на місяць з одного абонента.

Український мобільний зв’язок залишається одним із найдешевших у Європі

За оцінками на основі фінансової звітності операторів, середній ARPU в Україні становить приблизно 3,5–4 євро на місяць.

Для порівняння:

Польща — 9–11 €

Німеччина — 15–18 €

Франція — 15–17 €

США — 40–45 €

Таким чином, мобільний зв’язок в Україні залишається у 3–5 разів дешевшим, ніж у більшості країн Європи. Попри це, телеком-ринок демонструє високу прибутковість і стабільне зростання, а мобільні оператори залишаються одними з найбільших інвесторів у цифрову інфраструктуру країни навіть під час війни.

Нагадаємо, "Київстар" планує вихід на ринок цифрового банкінгу в межах своєї стратегії цифрового розвитку.