По прибыли "Киевстар" в 2025 году обошел Vodafone, lifecell и остальных конкурентов

В 2025 году крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" получил 12,3 млрд грн чистой прибыли, что больше, чем заработали вместе все остальные операторы мобильной и беспроводной связи на украинском рынке.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на финансовые результаты крупнейших телеком-компаний.

В целом в 2025 году доход десяти крупнейших операторов превысил 88,3 млрд грн, что примерно на 18% больше, чем годом ранее. В 2024 году этот показатель составил около 74,7 млрд грн.

Рынок почти полностью контролируют три оператора

Основную часть рынка традиционно сформировали три крупнейшие мобильные компании — Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Их совокупный доход превысил 85 млрд грн, или почти 97% всего телеком-рынка.

Финансовые результаты крупнейших операторов в 2025 году выглядят так:

"Киевстар" - доход 43,8 млрд грн, чистая прибыль 12,3 млрд грн

Vodafone Украина – доход 25,8 млрд грн, прибыль 4,77 млрд грн

lifecell - доход 15,9 млрд грн, прибыль 3,22 млрд грн

Другие операторы имеют гораздо меньшие показатели. В частности, Интертелеком, Тримоб, Концерн РРТ и другие вместе формируют всего несколько процентов рынка.

"Киевстар" показывает высокую прибыльность

Лидером рынка остается "Киевстар", который не только получил наибольший доход, но и показал самую высокую маржинальность.

Рентабельность операторов выглядит так:

"Киевстар" — 28,1%

Vodafone Украина — 18,5%

lifecell — 20,3%

Фактически это означает, что операторы зарабатывают 18–28 копеек чистой прибыли с каждой гривны дохода.

Президент Киевстара Александр Комаров объясняет рост тем, что телеком-компании постепенно превращаются в более широкие цифровые платформы.

"Наша стратегия остается неизменной — трансформация из классического телеком-оператора в оператора цифровых услуг, где телеком остается фундаментом и дополняется цифровыми сервисами", — отметил он.

Ставка на цифровые сервисы

Операторы все более активно развивают цифровые экосистемы. По словам Комарова, у сервисов, связанных с "Киевстаром", уже есть миллионы пользователей:

сервис заказа авто Uklon - 3,8 млн активных пользователей в месяц

медицинская платформа Helsi - 2,5 млн пользователей

приложение Мой Киевстар - 6,2 млн пользователей

"Украинские цифровые сервисы стоят того, чтобы о них знал мир. Листинг на Nasdaq дает нам возможность транслировать потенциал Украины на глобальном уровне", — отметил Комаров.

Сколько операторы зарабатывают с одного абонента

Несмотря на разные масштабы бизнеса, экономика мобильных операторов в Украине достаточно похожа.

Средний доход с одного абонента составляет:

"Киевстар" - примерно 158-162 грн в месяц

Vodafone Украина – около 140 грн

lifecell - около 138 грн

В среднем мобильные операторы зарабатывают 140–160 грн в месяц с одного абонента .

Украинская мобильная связь остается одной из самых дешевых в Европе

По оценкам на основе финансовой отчетности операторов, средний ARPU в Украине составляет около 3,5-4 евро в месяц.

Для сравнения:

Польша — 9–11 €

Германия - 15-18 €

Франция - 15-17 €

США - 40-45 €

Таким образом, мобильная связь в Украине остается в 3-5 раз дешевле , чем в большинстве стран Европы. Несмотря на это, телеком-рынок демонстрирует высокую прибыльность и стабильный рост , а мобильные операторы остаются одними из крупнейших инвесторов в цифровую инфраструктуру страны даже во время войны.

Напомним, "Киевстар" планирует выход на рынок цифрового банкинга в рамках своей стратегии цифрового развития.