Категория
Новости
Дата публикации
Киевстар и Mastercard протестировали работу POS-терминалов через Starlink Direct to Cell

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" совместно с глобальной компанией Mastercard успешно протестировали работу 4G POS-терминалов из-за спутниковой технологии Starlink Direct to Cell в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Тестирование подтвердило, что технология может использоваться в широкой сети платежных терминалов, обеспечивая устойчивость и доступность финансовой инфраструктуры даже там, где наземные сети недоступны или повреждены – в отдаленных регионах и чрезвычайных ситуациях.

"4Gтерминалы могут работать через спутник, что усиливает устойчивость рынка финансовых услуг. Тестирование показало, что технология возможна к применению банками в своей бизнес-инфраструктуре, чтобы сделать платежные сервисы еще более доступными и надежными для клиентов по всей стране",– отметил Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар.

Он добавил, что это обеспечит дополнительный доступ к расчетам в сложных условиях – когда нужно оплатить товар или получить услугу.

Starlink Direct to Cell от компании SpaceX работает через сеть из более чем 650 спутников на низкой орбите, которые функционируют как "сотовые башни в космосе", подключая LTE-устройства без дополнительного оборудования или изменений в программном обеспечении.

Сотрудничество направлено на повышение устойчивости финансовой инфраструктуры, расширение доступности платежных сервисов, развитие Big Data и аналитических решений, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Тестирование демонстрирует потенциал технологии обеспечить безналичные платежи в любых условиях, что особенно актуально для Украины.

Украина стала одной из первых в мире стран, которая в условиях войны запустила технологию Starlink Direct to Cell. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.

Автор:
Татьяна Гойденко