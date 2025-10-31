"Киевстар" расширяет тестирование технологии спутниковой связи от SpaceX по всей территории Украины.

Украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" начинает подготовку к общенациональному тестированию инновационной технологии Starlink Direct to Сell от компании SpaceX.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Киевстара".

Это вторая волна этого процесса, которая охватит все территории Украины, за исключением приграничных зон, территорий ведения боевых действий и временно оккупированных территорий. Целью технологии является обеспечить критически необходимую связь в местах, где отсутствует наземное покрытие.

Получено разрешение

Соответствующее разрешение на тестирование "Киевстар" получил от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) . Тестирование будет проходить на частотах, которыми пользуется компания согласно лицензии, выданной национальным регулятором.

Особенно полезна технология при затяжных блекаутах, на прифронтовых и деоккупированных территориях, в горных районах и других труднодоступных зонах без мобильного покрытия. Кроме того, "Киевстар" планирует провести тестирование технологии с привлечением абонентов и бизнес-клиентов, что откроет дополнительные возможности для обеспечения непрерывной связи и устойчивой работы бизнеса в сложных условиях.

Инженеры "Киевстар" протестируют технологию в реальных условиях, чтобы оценить ее эффективность по разным сценариям — от чрезвычайных ситуаций до ежедневного использования. В ходе испытаний компания обеспечит соблюдение всех норм безопасности и качество основной мобильной связи в течение всего периода тестирования спутниковой технологии.

Прямая спутниковая связь со смартфоном без дополнительных устройств

Украина стала одной из первых в мире стран, которая в условиях войны запустила технологию Starlink Direct to Cell.

Технология Starlink Direct to Cell позволяет обычным смартфонам с поддержкой 4G напрямую подключаться к спутникам без использования наземных базовых станций. На первом этапе внедрения будет доступна функция отправки SMS — под открытым небом, без дополнительной оплаты для абонентов. В дальнейшем планируется запуск голосовых звонков и мобильного Интернета, что значительно расширит функционал сервиса.

Планируется, что в конце 2025 года доступ к технологии откроется уже всем абонентам, и украинцы в разных уголках страны смогут тестировать спутниковую связь Starlink Direct to Cell.

"Киевстар" подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell еще в конце 2024 года.

В марте НКЭК одобрила выдачу дополнительного кода мобильной сети "707" для компании "Киевстар" для тестирования спутниковой связи Direct to Cell.

Первая регистрация SIM-карты "Киевстар" в спутниковой сети прошла успешно в США, в лаборатории Starlink. Это позволило проверить совместимость сетей и подтвердить техническую готовность к пилотным испытаниям в Украине.