"Киевстар" провел успешное соединение с сетью Starlink в рамках проекта Direct to Cell

Мобильный оператор "Киевстар" достиг важного технического прорыва в реализации спутниковой связи Direct to Cell, впервые подтвердив совместимость своей SIM-карты со спутниковой сетью Starlink компании SpaceX, миллиардера Илона Маска. Это приближает запуск нового формата связи в Украине, который позволит оставаться на связи без наземной.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Киевстара".

Успешное соединение

Интеграция SIM-карты мобильного оператора из Starlink состоялась в лаборатории в США. Украинская SIM-карта была успешно распознана спутниковой системой. Она правильно обрабатывает сигналы и может работать синхронно.

В "Киевстаре" отмечают, что технология Direct to Cell позволит поддерживать связь с обычным смартфоном без дополнительных устройств. Она не заменит обычную наземную сеть, но дополнит инфраструктуру мобильного оператора благодаря спутникам.

Сообщается, что услуга будет доступна всем абонентам "Киевстар", имеющим телефоны и SIM-карты с поддержкой 4G технологии. Такая инновация вспомогательна для базовых станций и позволит абонентам оставаться на связи в случае отсутствия наземного покрытия, например во время полного блекаута или в отдаленных горных и сельских местностях.

"Киевстар" стал первой компанией в Европе, которая заключила соглашение со Starlink о запуске Direct to Cell. Мы следили за развитием этой технологии с 2021 года. Во время войны, когда связь критически важна, компания приняла решение инвестировать средства в Direct to Cell. Мы уже выделили отдельный имеющийся в компании спектр директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстар" .

Следующим этапом станет полевое тестирование услуг Direct to Cell в отдельных локациях в Украине, мобильный оператор планирует начать летом 2025 года. На начальной фазе тестирования сервиса специалисты Киевстара смогут проверить обмен текстовыми сообщениями.

Напомним, что Киевстар подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell еще в конце 2024 года.

В марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), одобрила выдачу дополнительного кода мобильной сети "707" для "Киевстар" для тестирования спутниковой связи Direct to Cell.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.