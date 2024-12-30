"Киевстар" и Starlink подписали соглашение об использовании спутниковой связи в Украине

Крупнейший оператор связи на Украине "Киевстар" подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell. Благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая получит доступ к новой услуге Starlink, что значительно повысит устойчивость инфраструктуры связи.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстара".

Ожидается, что "Киевстар" начнет предоставлять услуги Direct to Cell в четвертом квартале 2025 года.

Генеральный директор материнской компании " Киевстар" VEON Group Каан Терзиоглу отметил, что "Киевстар" активно инвестирует в развитие 4G-связи и расширение покрытия даже в отдаленных районах.

"Это партнерство в очередной раз подтверждает нашу высокую преданность Украине, а также позволит в значительной степени повысить устойчивость наших услуг благодаря спутниковым технологиям. Мы рады начать сотрудничество со Starlink, чтобы сделать Украину одним из мировых лидеров по внедрению спутниковой связи Direct to Cell", — отметил он.

Значение Direct to Cell для Украины

Технология Starlink Direct to Cell позволит абонентам Киевстар оставаться на связи даже в случаях, когда наземная инфраструктура будет недоступна. Это особенно важно для поддержания связи в отдаленных регионах или во время чрезвычайных ситуаций.

С 2013 года VEON инвестировал более 10 миллиардов долларов в цифровую инфраструктуру Украины. Группа обязалась вложить еще 1 миллиард долларов к 2027 году для обновления и расширения сети.

"Благодаря партнерству со SpaceX мы будем использовать космические технологии, чтобы преодолеть разрыв в связи, расширить наши услуги за пределы 160 миллионов человек, которых мы обслуживаем сейчас", — рассказывает глава правления VEON Оги К. Фабелла.

В Украине "Киевстар" обслуживает около 23,3 миллиона абонентов мобильной связи и более 1,1 миллиона клиентов "Домашнего Интернета". Благодаря своим масштабным инвестициям и инновациям, компания продолжает оставаться лидером рынка, обеспечивая стабильную связь даже в условиях войны.

О Starlink с функцией Direct-to-cell

Спутники Starlink с функцией Direct-to-cell имеют на борту усовершенствованный модем eNodeB, который работает как сотовая башня в космосе, обеспечивая интеграцию в сеть подобно стандартному роуминговому партнеру.

Direct-to-cell обеспечивает связь в отдаленных регионах, обеспечивая спокойствие, когда клиенты нуждаются в нем больше всего. Direct-to-cell работает с существующими телефонами LTE везде, где видно небо. Не требуется вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, обеспечивая беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным.