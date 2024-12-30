"Київстар" та Starlink підписали угоду про використання супутникового зв’язку в Україні

Найбільший оператор зв’язку в Україні "Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell. Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до нової послуги Starlink, що значно підвищить стійкість інфраструктури зв’язку.

Про це повідомили у пресслужбі "Київстару".

Очікується, що "Київстар" почне надавати послуги Direct to Cell у четвертому кварталі 2025 року. Перший етап передбачає обмін SMS та OTT-повідомленнями, а згодом з’являться можливості голосового зв’язку та передачі даних.

Генеральний директор материнської компанії "Київстар" VEON Group Каан Терзіоглу зазначив, що "Київстар" активно інвестує в розвиток 4G-зв’язку та розширення покриття навіть у віддалених районах.

"Це партнерство вкотре засвідчує нашу високу відданість Україні, а також дозволить значною мірою підвищити стійкість наших послуг завдяки супутниковим технологіям. Ми раді розпочати співпрацю зі Starlink, щоб зробити Україну однією зі світових лідерів у впровадженні супутникового зв’язку Direct to Cell", - зазначив він.

Значення Direct to Cell для України

Технологія Starlink Direct to Cell дозволить абонентам "Київстар" залишатися на зв’язку навіть у випадках, коли наземна інфраструктура буде недоступною. Це особливо важливо для підтримки зв’язку у віддалених регіонах або під час надзвичайних ситуацій.

З 2013 року VEON інвестував понад 10 мільярдів доларів у цифрову інфраструктуру України. Група зобов’язалася вкласти ще 1 мільярд доларів до 2027 року для відновлення та розширення мережі.

"Завдяки партнерству зі SpaceX ми будемо використовувати космічні технології, щоб подолати розрив у зв’язку, розширити наші послуги за межі 160 мільйонів людей, яких ми обслуговуємо зараз", - розповідає голова правління VEON Огі К. Фабела.

Зазначається, що в Україні "Київстар" обслуговує близько 23,3 мільйона абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 мільйона клієнтів "Домашнього Інтернету". Завдяки своїм масштабним інвестиціям та інноваціям компанія продовжує залишатися лідером ринку, забезпечуючи стабільний зв’язок навіть в умовах війни.

Про Starlink з функцією Direct-to-cell

Супутники Starlink з функцією Direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера.

Direct-to-cell забезпечує зв'язок у віддалених регіонах, забезпечуючи спокій, коли клієнти потребують його найбільше. Direct-to-cell працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.