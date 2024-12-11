Дзвінки через Wi-Fi при слабкому мобільному сигналі: "Київстар" презентував нову послугу

Послуга VoWiFi стала доступною для абонентів “Київстар”. Завдяки цій технології користувачі зможуть робити дзвінки через Wi-Fi, навіть якщо сигнал мобільної мережі слабкий. Про це інформує пресслужба компанії.

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Що відомо про VoWiFi (Voice over Wi-Fi)

Послуга VoWiFi (Voice over Wi-Fi) - сучасна технологія передачі голосових дзвінків. Вона дозволяє отримати якісне та більш чітке звучання голосу та забезпечує швидке з’єднання.

Послуга стане у нагоді у випадках, коли сигнал мобільної мережі слабкий або нестабільний, але наявне покриття Wi-Fi:

у напівпідвальних приміщеннях, будівлях із товстими стінами;

цокольних та висотних поверхах тощо.

У пресслужбі зазначають, що розмови з використанням цієї технології тарифікуються як звичайні голосові виклики.

Як скористатися послугою VоWiFi

Для того, щоб скористатися VоWiFi:

1. Послуга має бути підключена за номером телефону.

2. Картка USiM.

3. Смартфон з підтримкою VoWiFi в мережі "Київстар".

4. У смартфоні має бути активована функція VoWiFі та встановлено останні оновлення програмного забезпечення.

Хто зможе скористатися послугою

Першими оцінити переваги VoWiFi зможуть користувачі послуги "Домашній Інтернет" від "Київстар", які мають смартфони Apple, що підтримують iOS 17 та вище .

Невдовзі послуга VoWiFi стане доступною також для абонентів інших українських провайдерів фіксованого зв’язку. Крім того, буде розширено список смартфонів, що підтримують VoWiFi у мережі "Київстар", підсумовують у компанії.

Найбільші українські телеком-оператори "Київстар" та Vodafone з травня 2024 активно тестують можливості запуску 5G мережі в Україні. Загальні інвестиції в телеком мережу від Vodafone сягнули 11,36 млрд грн, "Київстар" — 18,3 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про найбільші перешкоди на шляху повноцінного 5G в Україні компанії поділились в коментарі Delo.ua.