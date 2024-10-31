Мобільні оператори розповіли, коли в Україні може з'явитися мережа 5G

Найбільші українські телеком-оператори "Київстар" та Vodafone з травня 2024 активно тестують можливості запуску 5G мережі в Україні. Загальні інвестиції в телеком мережу від Vodafone сягнули 11,36 млрд грн, "Київстар" — 18,3 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про найбільші перешкоди на шляху повноцінного 5G в Україні компанії поділились в коментарі Delo.ua.

У "Київстар" вважають, що готовність до впровадження 5G зокрема з боку держави виражається в наявності можливості продати на аукціоні частоти 5G операторам.

"Наразі ми бачимо, що у воєнний час це зробити досить проблематично, а ефективність такого аукціону суттєво знижується під час війни", — розповіли у "Київстар".

Компанія пропонує спочатку розробити загальний "План переходу в 5G еру". Він повинен надати розуміння, які кроки має зробити держава для готовності до впровадження 5G, в які терміни, і який час є в операторів на підготовку до цих кроків.

"Компанія завжди послідовно виступає за технологічну еволюцію, але наша пропозиція — не запускати пілот 5G без розуміння повного плану еволюції до впровадження 5G в національному масштабі", — наголосили в "Київстар".

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Коментуючи питання повноцінного запуску 5G в Україні, у "Київстар" наголосили, що запуск 5G можливий лише після закінчення війни. Підготовка частот до аукціону вимагає проведення дослідної роботи по всім регіонам країни, що неможливо зробити під час воєнного стану.

5G — п'яте покоління мобільних мереж або п'яте покоління бездротових систем. Воно слідує за попередніми поколіннями (1G, 2G, 3G і 4G) та є більш ефективним й досконалим.

У Vodafone вважають, що отримання ліцензій, розбудова мережі та попит є головними перешкодами на шляху до впровадження повноцінного 5G в Україні.

"На сьогодні в Україні усе ще недостатньо гаджетів з підтримкою 5G", - вважають у Vodafone

Крім того, не вистачає також і масово доступних онлайн-сервісів для мобільних пристроїв, для яких швидкість рівня 5G або відсутність затримки була б критично необхідною.

В компанії вважають, що впровадження 5G в першу чергу виступить як нове бізнес-рішення всередині великих промислових підприємств. Також 5G може застосовуватись у районах великих міст, де наявний високий трафік через скупчення людей з девайсами, що дозволить розвантажити мережу.

Крім того, у Vodafone спростували інформацію про запуск 5G у великих містах у другій половині 2025 року, яка нещодавно поширилась у низці телеграм-каналів з посиланням на ніби-то слова одного з директорів компанії Олександра Ткача.

"Олександр Ткач не говорив такого. Ми бачили вчора у декількох телеграм-каналах цю новину, абсолютно безпідставну і без посилання на джерела. Просили видалити як таку, що не відповідає дійсності", — пояснили у прес-службі Vodafone.

У свою чергу, телеком-оператор Lifecell відмовився найближчим часом коментувати тему 5G.

Як оператори тестували 5G в Україні

Наприкінці лютого 2024 НКЕК задовольнило запит "Київстар" стосовно випробування радіотехнології 5G та погодила тестування базових станцій 5G.

За результатами успішного короткострокового випробування "Киїстар" надіслав звіт про випробування радіотехнології базового стандарту 5G NR, що підтверджує готовність мережі "Київстар" до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G.

У травні 2024 Vodafone розгорнув тестові indoor-рішення 5G в Івано-Франківську на території центру "Промприлад" та у Києві – в офісі Vodafone.

Під час тестування швидкості передачі даних сягали 1,5 Гбіт/с. Протестувати новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій можна було за допомогою звичайних смартфонів та планшетів із підтримкою 5G.

Також компанія проводила тестування у Львові. Результати цих тестів дозволили перевірити на практиці ефективність використання різного частотного спектра та дали змогу фахівцям компанії точніше прогнозувати витрати на впровадження 5G.

Інвестиції та плани телеком-операторів

"Київстар" сконцентрувався на інвестиціях в енергетичну стійкість мережі та подальшу розбудову 4G. Зокрема, від початку 2022 року в енергетичну стійкість компанія інвестувала понад 1,9 млрд грн.

Крім цього, у червні 2024 року VEON та Київстар оголосили про намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік. Це означає збільшення попередніх інвестиційних зобов'язань компанії у розмірі $600 млн на трирічний період, про які було оголошено раніше.

Згідно з інформацією наданою від Vodafone, компанія не розділяє капіталовкладення у розвиток та підтримку роботи мобільної мережі на інвестиції в різні технології, адже більшість сучасного обладнання є 5G ready. Vodafone інвестував 11,36 млрд грн у мережу за період повномасштабної агресії Росії проти України. Загальні внески Vodafone у розвиток телекоммережі з 2015 до першої половини 2024 року перевищують 44 млрд грн.

У компанії зазначили, що велика частка ресурсів Vodafone наразі залучена у відновленні руйнувань, унаслідок бойових дій. Також компанія робить ставку на інвестиції в енергонезалежність.

У Vodafone повідомили, що загальні інвестиції в енергостійкість мережі у 2022-2025 роках перевищать 1,3 млрд грн.