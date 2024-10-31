Мобильные операторы рассказали, когда в Украине может появиться сеть 5G

Крупнейшие украинские телеком-операторы "Киевстар" и Vodafone с мая 2024 года активно тестируют возможности запуска 5G сети в Украине. Общие инвестиции в телеком сеть от Vodafone достигли 11,36 млрд грн, "Киевстар" — 18,3 млрд грн с начала полномасштабного вторжения РФ. О самых больших препятствиях на пути полноценного 5G в Украине компании поделились в комментарии Delo.ua.

В "Киевстаре" считают, что готовность к внедрению 5G в частности со стороны государства выражается в наличии возможности продать на аукционе частоты 5G операторам.

"В настоящее время мы видим, что в военное время это сделать достаточно проблематично, а эффективность такого аукциона существенно снижается во время войны", — рассказали в "Киевстаре".

"Киевстар" предлагает сначала разработать общий "План перехода в 5G эру". Он должен предоставить понимание, какие шаги должно сделать государство для готовности к внедрению 5G, в какие сроки и какое время есть у операторов на подготовку к этим шагам.

"Компания всегда последовательно выступает за технологическую эволюцию, но наше предложение — не запускать пилот 5G без понимания полного плана эволюции к внедрению 5G в национальном масштабе", — отметили в "Киевстаре".

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Комментируя вопрос полноценного запуска 5G в Украине, в "Киевстаре" отметили, что запуск 5G возможен только после окончания войны. Подготовка частот к аукциону требует проведения опытной работы по всем регионам страны, что невозможно сделать во время военного положения.

5G – пятое поколение мобильных сетей или пятое поколение беспроводных систем. Оно следует за предыдущими поколениями (1G, 2G, 3G и 4G) и является более эффективным и совершенным.

В Vodafone считают, что получение лицензий, развитие сети и спрос являются главными препятствиями на пути внедрения полноценного 5G в Украине.

"На сегодняшний день в Украине все еще недостаточно гаджетов с поддержкой 5G", — считают в Vodafone

Кроме того, не хватает также и массово доступных онлайн-сервисов для мобильных устройств, для которых скорость уровня 5G или отсутствие задержки была бы критически необходима.

В компании считают, что внедрение 5G в первую очередь выступит как новое бизнес-решение внутри крупных промышленных предприятий. Также 5G может применяться в районах крупных городов, где есть высокий трафик из-за скопления людей с девайсами, что позволит разгрузить сеть.

Кроме того, в Vodafone опровергли информацию о запуске 5G в крупных городах во второй половине 2025 года, которая недавно распространилась в ряде телеграмм-каналов со ссылкой на якобы слова одного из директоров компании Александра Ткача.

"Александр Ткач не говорил такого. Мы видели вчера в нескольких телеграмм-каналах эту новость, абсолютно безосновательную и без ссылки на источники. Просили удалить как не соответствующую действительности", — пояснили в пресс-службе Vodafone.

В свою очередь телеком-оператор Lifecell отказался в ближайшее время комментировать тему 5G.

Как операторы тестировали 5G в Украине

В конце февраля 2024 года НКЭК удовлетворила запрос "Киевстар" относительно испытания радиотехнологии 5G и согласовала тестирование базовых станций 5G.

По результатам успешного краткосрочного испытания "Киевстар" направил отчет об испытаниях радиотехнологии базового стандарта 5G NR, что подтверждает готовность сети компании к предстоящему быстрому развертыванию сети 5G.

В мае 2024 года Vodafone развернул тестовые indoor-решения 5G в Ивано-Франковске на территории центра "Промприбор" и в Киеве – в офисе Vodafone.

При тестировании скорости передачи данных достигали 1,5 Гбит/с. Протестировать новый уровень скорости и возможности современных технологий можно было с помощью обычных смартфонов и планшетов с поддержкой 5G.

Также компания проводила тестирование во Львове. Результаты этих тестов позволили проверить на практике эффективность использования разного частотного спектра и позволили специалистам компании более точно прогнозировать затраты на внедрение 5G.

Инвестиции и планы телеком-операторов

"Киевстар" сконцентрировался на инвестициях в энергетическую устойчивость сети и дальнейшее развитие 4G. В частности, с начала 2022 года в энергетическую устойчивость компания инвестировала более 1,9 млрд. грн.

Кроме того, в июне 2024 года VEON и Киевстар объявили о намерении увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до $1 млрд в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год. Это означает увеличение предыдущих инвестиционных обязательств компании в размере $600 млн на трехлетний период, о которых было объявлено ранее.

Согласно информации, предоставленной от Vodafone, компания не разделяет капиталовложения в развитие и поддержку работы мобильной сети на инвестиции в различные технологии, ведь большинство современного оборудования являются 5G ready. Vodafone инвестировал 11,36 млрд грн в сеть за период полномасштабной агрессии России против Украины. Общие взносы Vodafone в развитие телекомсети с 2015 по первую половину 2024 года превышают 44 млрд грн.

В компании отметили, что большая часть ресурсов Vodafone в настоящее время привлечена на восстановление разрушений в результате боевых действий. Также компания делает ставку на инвестиции в энергонезависимость.

В Vodafone сообщили, что общие инвестиции в энергостойкость сети в 2022-2025 годах превысят 1,3 млрд грн.