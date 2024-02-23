НКЭК разрешила "Киевстару" начать испытание технологии 5G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), 23 февраля разрешила оператору мобильной связи "Киевстар" начать тестирование базовых станций радиотехнологии 5G.

Об этом говорится в сообщении НКЭК.

"НКЭК рассмотрен запрос компании "Киевстар" относительно испытания радиотехнологии стандарта 5G_NR и согласовано тестирование базовых станций", - говорится в сообщении.

Тестирование систем будет продолжаться до середины мая 2024 года с учетом избегания негативного влияния, такого как вредные помехи, электромагнитные помехи, а также обеспечение защиты здоровья и безопасности лиц и их имущества.

Известно, что "Киевстар" обратился в НКРЭКУ с просьбой о тестировании еще 15 ноября 2023 года.

Оператор заявил о проведении сертификационных испытаний ядра основной пакетной сети vEPC (virtual Evolved Packet Core) для использования в сетях архитектуры 5G NSA (Non Stand Alone). В ходе их проведения, в частности, проверяли готовность ядра основной пакетной сети vEPC к предстоящему быстрому развертыванию сети 5G с архитектурой NSA.

В НКЭК добавляют, что Kyivstar уже поделился результатами успешного краткосрочного испытания стандарта 5G NR и прислал отчет.

"Испытание радиотехнологии базового стандарта 5G NR подтверждает готовность ядра основной пакетной сети "Киевстар" к предстоящему быстрому развертыванию сети 5G с архитектурой NSA (Non Stand Alone) для пилотной или коммерческой эксплуатации", - отметили в комиссии.

Согласно сообщению, проведение краткосрочного испытания подтвердило теоретические расчеты по ожидаемым значениям скорости передачи данных на смартфонах и возможность предоставления услуг высокоскоростного Интернета.

Технология 5G

В 2021 году Кабинет Министров выпустил указ о начале тестирования мобильной сети 5G в Украине. В этом году провели публичное тестирование беспроводной связи пятого поколения.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, в отличие от 4G сигналов (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заключили с Украиной Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области телекоммуникаций по внедрению 5G.