Украина будут внедрять 5G вместе с США

Соединенные Штаты заключили с Украиной Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области телекоммуникаций.

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Документ подписали руководитель Федеральной комиссии по коммуникациям США Джессика Розенворсел и представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Лилия Мальон во время Всемирного конгресса мобильных технологий в Барселоне.

Страны договорились совместно восстанавливать поврежденную телекоммуникационную инфраструктуру Украины. А также вместе работать для улучшения качества обслуживания, покрытия и внедрения мобильной связи пятого поколения.

"Ничто не может быть яснее, чем то, что Соединенные Штаты являются другом и партнером для сильной, безопасной, независимой и преуспевающей Украины. Это включает телекоммуникационную политику, и мы стремимся поддерживать и прислушиваться к нашим друзьям и партнерам в Киеве", - говорится в пресс-релиз американского правительства.

Напомним, в середине февраля Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о выделении Украине 60 млн долларов на укрепление кибербезопасности. Деньги должны пойти на защиту объектов критической инфраструктуры от российских хакеров.