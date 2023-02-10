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USAID виділить $60 млн для зміцнення кібербезпеки України
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Важливий крок для того, щоб всі цифрові продукти стабільно працювали й ви могли користуватися зручними державними сервісами. Також підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак", - зазначив він.
За його словами, посилення кіберстійкості України завжди було і є важливою частиною співпраці Мінцифри та USAID.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як зазначили у пресслужбі міністерства цифрової трансформації, USAID співпрацюватиме з Новою Зеландією та Данією для зміцнення кібербезпеки України, а також підтримуватиме партнерські відносини з іншими країнами, які теж допомагають Україні.
Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) має намір направити 125 мільйонів доларів на підтримку стійкості енергетичної інфраструктури України перед систематичними атаками з боку Росії.