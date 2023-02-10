USAID выделит $60 млн для укрепления кибербезопасности Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 60 млн долларов на усиление кибербезопасности Украины.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Важный шаг для того, чтобы все цифровые продукты стабильно работали и вы могли пользоваться удобными государственными сервисами. Также поддержка поможет усилить защиту объектов критической инфраструктуры от кибератак", – отметил он.

По его словам, усиление киберустойчивости Украины всегда было и есть важной частью сотрудничества Минцифры и USAID.

Как отметили в пресс-службе министерства цифровой трансформации, USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией для укрепления кибербезопасности Украины, а также будет поддерживать партнерские отношения с другими странами, которые тоже помогают Украине.

Напомним, Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить 125 миллионов долларов на поддержку устойчивости энергетической инфраструктуры Украины перед систематическими атаками со стороны России.