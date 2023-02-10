ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

USAID выделит $60 млн для укрепления кибербезопасности Украины

USAID выделит $60 млн для укрепления кибербезопасности Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 60 млн долларов на усиление кибербезопасности Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Важный шаг для того, чтобы все цифровые продукты стабильно работали и вы могли пользоваться удобными государственными сервисами. Также поддержка поможет усилить защиту объектов критической инфраструктуры от кибератак", – отметил он.

По его словам, усиление киберустойчивости Украины всегда было и есть важной частью сотрудничества Минцифры и USAID.

Как отметили в пресс-службе министерства цифровой трансформации, USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией для укрепления кибербезопасности Украины, а также будет поддерживать партнерские отношения с другими странами, которые тоже помогают Украине.

Напомним, Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить 125 миллионов долларов на поддержку устойчивости энергетической инфраструктуры Украины перед систематическими атаками со стороны России.

Автор:
Нина Комащенко