- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
USAID выделит $60 млн для укрепления кибербезопасности Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 60 млн долларов на усиление кибербезопасности Украины.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Важный шаг для того, чтобы все цифровые продукты стабильно работали и вы могли пользоваться удобными государственными сервисами. Также поддержка поможет усилить защиту объектов критической инфраструктуры от кибератак", – отметил он.
По его словам, усиление киберустойчивости Украины всегда было и есть важной частью сотрудничества Минцифры и USAID.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отметили в пресс-службе министерства цифровой трансформации, USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией для укрепления кибербезопасности Украины, а также будет поддерживать партнерские отношения с другими странами, которые тоже помогают Украине.
Напомним, Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить 125 миллионов долларов на поддержку устойчивости энергетической инфраструктуры Украины перед систематическими атаками со стороны России.