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США направят еще $125 миллионов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить 125 миллионов долларов на поддержку устойчивости энергетической инфраструктуры Украины перед лицом систематических атак со стороны России.
Как говорится в сообщении агентства, об этом объявила на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе руководительница USAID Саманта Пауэр. Финансирование будет осуществляться в рамках принятого в декабре закона о дополнительных ассигнованиях Украине в 2023 году.
Средства должны будут пойти на закупку жизненно важного оборудования, включая дополнительные газовые турбины, автотрансформаторы высокого напряжения, оборудование для ремонта распределительных подстанций, а также на обеспечение резервного электроснабжения для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения в Киеве.
Новое финансирование является дополнением к значительной помощи USAID энергетическому сектору Украины, оказанному с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, USAID уже поставило 1548 генераторов в 22 области Украины, а еще больше находится в процессе поставки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эти генераторы обеспечивают электричеством и отоплением школы, больницы, центры размещения внутренне перемещенных лиц, предприятия централизованного теплоснабжения и системы водоснабжения в случае отключений электроэнергии из-за авиаударов России.
Напомним, что в октябре USAID сообщило о выделении 55 миллионов долларов на подготовку инфраструктуры Украины к отопительному сезону, а в начале ноябре - о дополнительном выделении на помощь украинцам в подготовке к зиме еще 25 миллионов долларов.
Источник фото: ua.depositphotos.com