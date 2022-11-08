USAID выделит еще $25 миллионов на помощь украинцам в подготовке к зиме

Агентство США по международному развитию (USAID) дополнительно направит 25 миллионов долларов на подготовку пострадавших от войны украинцев к зиме. Как говорится в сообщении агентства, об этом объявила во вторник посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе посещения городка для внутренне перемещенных лиц в Ирпене Киевской области.

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"Благодаря этим новым средствам США нарастят имеющиеся усилия по планированию и реагированию на зиму, увеличив масштабы помощи до почти 75 тысяч наиболее пострадавших домохозяйств, в первую очередь на востоке Украины, где в результате неспровоцированного путинского вторжения были уничтожена инфраструктура и работа необходимых служб", - отмечается в нем.

Указано, что Международная организация по миграции, выступающая партнером USAID, направит дополнительную гуманитарную помощь украинцам из уязвимых категорий, включая многоцелевую денежную помощь, а также помощь, касающуюся убежищ, водоснабжения, санитарии и гигиены.

Напомним, что месяц назад администратор USAID Саманта Пауэр в ходе визита в Киев анонсировала выделение Украине 55 миллионов долларов на подготовку инфраструктуры к отопительному сезону. Кроме того, агентство сообщило о выделении 216 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи, связанной с подготовкой к зиме.

"USAID и наши гуманитарные партнеры продолжают быстро расширять помощь в подготовке к зиме группам риска в Украине, включая предоставление предметов домашнего обихода для зимы, термоодеял и теплой одежды, а также основных отопительных приборов и запасов топлива для решения неотложных проблем и долгосрочных потребностей уязвимых домохозяйств", - отмечают в агентстве.

Там напоминают, что за предыдущий год (октябрь 2021 - сентябрь 2022) США в целом предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму более 1,5 миллиарда долларов для поддержки пострадавших от конфликта людей как на территории Украины, так и для тех, кто уехал из нее в соседние страны; в том числе помощь на более 1 миллиарда долларов от USAID.