В Василькове открыли модульный городок для ВПЛ и жителей разрушенного авиаударом дома

В Василькове Киевской области 29 октября открыли модульный городок для внутренне перемещенных лиц, а также людей, лишившихся жилья в самом городе в результате полномасштабного вторжения.

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Как сообщает Министерство развития общин и территорий, в открытии приняли участие министр Алексей Чернышев, посол Польши Бартоше Цихоцкий, начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и мэр Василькова Наталья Баласинович.

"Сегодня благодаря прочному сотрудничеству с польским правительством открыли 12-й временный модульный городок. Здесь будут жить внутренне перемещенные лица, а также жители многоквартирного дома в Василькове, разрушенного авиаударом. В городке созданы все удобства, чтобы называть это место хоть и временным, но домом", – указал Чернышев.

Модульный городок в Василькове содержит четыре моноблока по 22 жилых комнаты в каждом. В общей сложности здесь найдут временное убежище 352 человека.

"Инфраструктура города предполагает все необходимые удобства для жизни и отвечает всем техническим требованиям, в том числе для проживания в любое время года. Есть кухня, столовая, санузлы, душевые кабинки, административные помещения", - указывают в Минрегионе.

Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион

Отмечается, что городок освещается и отапливается, полностью укомплектован необходимой бытовой техникой и другим оборудованием, а комнаты жителей – мебелью.

Напомним, ранее в рамках сотрудничества с Польшей было открыто и заселено 11 модульных городков для более 3500 человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской (Ирпень, Буча, Бородянка, Макаров) и Черниговской (село Новоселовка) областей, а также во Львове.