В Буче открыли модульный городок для людей, потерявших жилье

В Буче Киевской области 24 июня открыли временный модульный городок на 352 места для людей, лишившихся жилья. Как сообщает Министерство развития общин и территорий, на открытии присутствовали министр Алексей Чернышов и глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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"Здесь будут проживать люди, потерявшие жилье. В частности, среди них будут также жить и учителя, чье жилье разрушено как в Буче, так и в окрестных населенных пунктах, и которые работают в местной школе. Это размещение временное. Правительство, региональные и местные власти сегодня активно работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья", - отметил Чернышов.

Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион

В этом городке 88 жилых комнат, столовые, детские комнаты, женские и мужские туалеты и душевые комнаты. По словам украинского министра, такой вариант размещения людей, реализуемый вместе с правительством Польши, уже доказал свое удобство и оптимальную комфортность. Всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человек.

По данным Минрегиона, по состоянию на 21 июня внутренне перемещенными лицами зарегистрировано 4775 жителей Бучи (3201 семья, в том числе 24 многодетных семьи и 22 родителей-одиночек), из них 1055 детей, 1188 пенсионеров, 162 человека с инвалидностью.

В Буче в результате боевых действий повреждены или разрушены 1735 объектов жилого фонда, из которых 236 многоквартирных домов (1 дом разрушен полностью и 235 поврежден) и 1499 индивидуальных домов (136 полностью разрушены и 1363 частично разрушены или повреждены).

Напомним, что 1 июня первый в Киевской области модульный городок для лиц, потерявших жилье, был открыт в поселке Бородянка, который также претерпел большие разрушения из-за российского военного вторжения.