В Бучі відкрили модульне містечко для людей, що втратили житло

В Бучі Київської області 24 червня відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця для людей, що втратили житло. Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, на відкритті були присутні міністр Олексій Чернишов та голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

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"Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них будуть також жити і вчителі, чиє житло зруйновано як в Бучі, так і в навколишніх населених пунктах, і які працюють в місцевій школі. Це розміщення є тимчасовим. Уряд, регіональна та місцева влада сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", — зазначив Чернишов.

Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон

У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати. За словами українського міністра, такий варіант розміщення людей, що реалізовується разом із урядом Польщі, уже довів свою зручність та оптимальну комфортність. Загалом в Бучі у модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 людини.

За даними Мінрегіону, станом на 21 червня внутрішньо переміщеними особами зареєстровано 4775 мешканців Бучі (3201 сім'я, у тому числі 24 багатодітні сім'ї та 22 батьків-одинаків), з них 1055 дітей, 1188 пенсіонерів, 162 особи з інвалідністю.

У Бучі внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 1735 об'єктів житлового фонду, з яких 236 багатоквартирних будинків (1 будинок зруйновано повністю та 235 пошкоджено) та 1499 індивідуальних садибних будинків (136 повністю зруйновані та 1363 частково зруйновані чи пошкоджені).

Нагадаємо, що 1 червня перше в Київській області модульне містечко для осіб, що втратили житло, було відкрито в селищі Бородянка, що також зазнало великих руйнувань через російське військове вторгнення.