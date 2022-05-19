У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців: назвали на честь Маріуполя

У Львові відкрили вже третє модульне містечко для вимушених переселенців. Завдяки цьому ще 370 українців із регіонів, де продовжуються активні бойові дії, матимуть тимчасовий будинок з усім необхідним для життя.

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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ще 370 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших регіонів, де йдуть активні бойові дії, матимуть тимчасовий будинок з усім необхідним для життя", - написав Козицький.

Третє містечко для переселенців у Львові назвали Маріяполіс – на честь блокадного Маріуполя.

На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.

На Львівщині функціонує вже три модульні містечка. Притулок у них отримали понад 1000 переселенців.

На початку травня у Львівській області відкрили друге модульне містечко для переселенців, яке розраховане на 320 осіб. Наразі в області зареєстровано 300 тисяч переселенців.

Зазначимо, що Верховна Рада спростила оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям.