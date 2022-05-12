Рада упростила оформление документов для строительства временного жилья переселенцам

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7282, который определяет нормативные процедуры размещения временных сооружений для украинцев, пострадавших от боевых действий. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. Он устанавливает упрощенной процедуры для строительства объектов, предназначенных для временного проживания переселенцев, а также порядок размещения производственных мощностей перемещенных предприятий.

Документ также предусматривает совершенствование процедуры обследования недвижимости, которая была повреждена в результате вооруженной агрессии России, а также законодательные инициативы по восстановлению разрушенных российскими войсками населенных пунктов и территорий с помощью новых градостроительных программ.

Напомним, в начале мая во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев, который рассчитан на 320 человек. В настоящее время в области зарегистрировано 300 тыс. человек.