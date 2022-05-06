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Общество
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Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем

Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем

В новом модульном городке во Львовской области установили 80 домиков, рассчитаны они на 320 человек. Об этом сообщает председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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В настоящее время в регионе проживает и зарегистрировано 300 тысяч переселенцев (ВПЛ). Однако реальное число может быть больше.

Пока такие городки установили во Львове, но скоро они появятся в Стрыйской, Судовишнянской и Добротворской громадах. Там поселят около полутора тысячи переселенцев.

В перспективе Львовская ОВА собирается решать вопрос обеспечения жильем ВПЛ тремя путями:

  • ремонт и переоборудование уже имеющихся помещений;
  • выкуп готового жилья;
  • сооружение нового модульного жилья.
Фото 2 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 3 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 4 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 5 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 6 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 7 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 8 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 9 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
Фото 10 — Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем

"По каждому из этих направлений на Львовщине уже идет активная работа", — добавил Козицкий.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине построят временное жилье для переселенцев. Также Кабинет министров запустил программу поддержки для переселенцев, которая охватывает три основных направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.

Автор:
Вита Молодан