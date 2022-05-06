- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Власти готовят новые варианты обеспечения ВПЛ жильем
В новом модульном городке во Львовской области установили 80 домиков, рассчитаны они на 320 человек. Об этом сообщает председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
В настоящее время в регионе проживает и зарегистрировано 300 тысяч переселенцев (ВПЛ). Однако реальное число может быть больше.
Пока такие городки установили во Львове, но скоро они появятся в Стрыйской, Судовишнянской и Добротворской громадах. Там поселят около полутора тысячи переселенцев.
В перспективе Львовская ОВА собирается решать вопрос обеспечения жильем ВПЛ тремя путями:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- ремонт и переоборудование уже имеющихся помещений;
- выкуп готового жилья;
- сооружение нового модульного жилья.
"По каждому из этих направлений на Львовщине уже идет активная работа", — добавил Козицкий.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине построят временное жилье для переселенцев. Также Кабинет министров запустил программу поддержки для переселенцев, которая охватывает три основных направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.