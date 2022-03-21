Деньги, работа и жилье: Кабмин запустил масштабную программу поддержки переселенцев

Кабинет министров по инициативе президента Владимира Зеленского запустил программу, которая охватывает три основные направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга 21 февраля.

Программа будет работать для тех, кто покинул свои дома из-за активных боевых действий. Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен.

"Деньги выплатят просто через "Дію" на банковскую карту, без лишних бумаг и бюрократии всем, кто переехал из районов активных боевых действий", — сказал Шмыгаль, объясняя систему выплаты денег.

На каждого ребенка, который с родителями также был вынужден уехать из своего дома из-за войны, переселенцы получат по 3 тысячи гривен.

Чтобы мотивировать предприятия брать на работу переселенцев, Кабмин будет платить бизнесу по 6500 гривен за каждого трудоустроенного украинца, который бежал от активных боевых действий.

"Государство берет на себя часть расходов на заработные платы тем людям, которые нуждаются в работе. Так что – работаем! Всех призываю начинать работать, принимать людей, снабжать их работой", — добавил Шмыгаль.

Что касается жилья, то домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки. Так, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц.

Все три программы уже утверждены правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев по территориальным общинам и ЦНАПам. С 30 марта заработает регистрация через "Дію".