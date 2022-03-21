Гроші, робота та житло: Кабмін запустив масштабну програму підтримки переселенців

Кабінет міністрів з ініціативи президента Володимира Зеленського запустив програму, яка охоплює три основні напрямки — виплату грошей, надання роботи та допомогу із житлом.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу 21 лютого.

Програма працюватиме для тих, хто залишив свої будинки через активні бойові дії. Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень.

"Гроші виплатять просто через "Дію" на банківську картку, без зайвих паперів та бюрократії всім, хто переїхав із районів активних бойових дій", - сказав Шмигаль, пояснюючи систему виплати грошей.

На кожну дитину, яка з батьками також була змушена виїхати зі свого будинку через війну, переселенці отримають по 3 тисячі гривень.

Щоб мотивувати підприємства брати на роботу переселенців, Кабмін платитиме бізнесу по 6500 гривень за кожного працевлаштованого українця, який утік від активних бойових дій.

"Держава бере на себе частину витрат на заробітні плати тим людям, які потребують роботи. Тож – працюємо! Усіх закликаю починати працювати, приймати людей, забезпечувати їх роботою", - додав Шмигаль.

Що стосується житла, то домовласникам, які безкоштовно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки. Так, за кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.

Усі три програми вже затверджено урядом України. Їх реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30 березня почне працювати реєстрація через "Дію".