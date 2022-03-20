У Канаді спростили умови в'їзду та проживання для українців

Уряд Канади запустив тимчасову міграційну програму для громадян України у зв'язку із війною.

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Як повідомляє прес-служба канадського уряду, міграційна програма називається "Дозвіл на екстрені поїздки Канада – Україна" (CUAET).

В уряді наголосили, що на відміну від умов для переселення до Канади як біженця та на ПМП програма CUAET не має обмежень на кількість заяв на отримання візи, роботи та навчання.

В рамках цієї програми українці та члени їхніх сімей можуть отримати безкоштовний розширений тимчасовий статус та дозвіл на роботу, навчання та перебування в Канаді доти, доки вони не зможуть безпечно повернутися додому.

За інформацією уряду, клопотання можуть подати українські громадяни та члени їхніх сімей незалежно від національності.

Зокрема, вони можуть подати заявку на отримання безкоштовної гостьової візи та отримати дозвіл на перебування у Канаді терміном на три роки.

Крім цього, в українців буде можливість безкоштовно звернутися за отриманням дозволу на роботу із заявкою на візу, що сприятиме швидшому пошуку роботи.

Процес обробки електронного візового звернення триватиме 14 днів.

При цьому заявники будуть звільнені від в'їзних вимог вакцинації у зв'язку з коронавірусом, однак мають виконати інші вимоги, такі як тестування та проходження карантину.

Нагадаємо, згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом на 13 березня, кількість біженців, які були змушені залишити Україну через російське військове вторгнення 24 лютого, склала близько 2,808 мільйона людей.

Варто зазначити, що ще на 11 березня загальна кількість біженців з України оцінювалася в 2,5 млн (з них 1,5 млн у Польщі), а на 8 березня в 2 млн осіб (з них 1,2 млн у Польщі).