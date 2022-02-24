Проти російського агресора розширюють санкції: у списку тих, хто проти тепер Канада

Канада розширить санкції проти банків РФ, міністрів та російської еліти. Тепер її уряд анулює існуючі експортні дозволи для Росії і не видаватиме нових.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його держава запроваджує жорсткі санкції проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну. Про це повідомляє National Post.

Санкції направлять проти 58 осіб та організацій, пов'язаних з Росією, включаючи членів російської еліти та їх сім'ї, приватну військову компанію "Вагнера", великі держбанки, членів Ради безпеки Росії, у тому числі ключових міністрів уряду РФ, включаючи міністрів оборони, фінансів та юстиції. Санкції також анулюють існуючі експортні дозволи для Росії і не видаватимуть нових.

“Федеральний уряд приділятиме пріоритетну увагу імміграційним заявам для українців, які бажають переїхати до Канади. Також воно запускає спеціальну телефонну лінію для всіх, хто має термінові питання щодо еміграції з України”, – повідомляє Трюдо.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив , що він рішуче наполягає на відключенні Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що Ні Німеччина, ні Євросоюз не підтримають таких санкцій.