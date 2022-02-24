Британия настаивает на отключении России от SWIFT, но в Германии не поддерживают такие санкции — FT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решительно настаивает на отключении России от международной платежной системы SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз не поддержат таких санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Джонсон подвергся резкой критике за то, что антироссийские санкции, объявленные Лондоном на первом этапе, оказались довольно мягкими, и пытается подтолкнуть своих коллег к более жестким репрессиям против РФ, отмечает FT.

По данным издания, Джонсон надеется, что это нанесет серьезный удар по российским банкам и их способности проводить операции за пределами своих границ.

Он уточнил, что любое решение по SWIFT может быть принято только с международного согласия, и эту позицию якобы разделяет администрация президента США Джо Байдена.

Великобритания уже объявила о введении таких санкций против России: замораживаются активы банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот». Вводятся ограничение против Объединенных авиастроительной и судостроительной корпораций и Ростеха. Также правительство Великобритании запретит гражданам России хранить средства на сумму свыше $66,8 тысяч в британских банках. Предусматривается отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности, электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Джонсона, что Германия не поддержит такого «решительного шага», то же утверждают в ЕС, по словам официальных лиц, «близких к переговорам» о санкциях.

Как ожидается, Джонсон будет искать международную поддержку такого шага во время встречи с лидерами G7.

Закрыть доступ России к SWIFT призывали и министры иностранных дел стран Балтии, сообщает Reuters.

На данном этапе Европейский Союз вряд ли предпримет шаги, чтобы отключить Россию от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT, поскольку она работает над новым пакетом санкций против Москвы за ее действия против Украины, сообщили несколько источников в ЕС.

Страны-члены ЕС не хотят идти на такой шаг, потому что, хотя это сильно ударит по российским банкам, европейским кредиторам будет сложно вернуть свои деньги, а Россия в любом случае создает альтернативную платежную систему, сообщает Reuters.

США ранее давали понять, что считают преждевременное обсуждение отключения России от SWIFT, но не исключают эту возможность, отмечает FT.

Закрытие доступа к SWIFT повлечет за собой серьезные проблемы для крупнейших российских банков и усложнит международные торговые операции РФ, а также получение страной доходов от экспорта нефти и газа.

На долю России пришлось 1,5% транзакций в SWIFT в 2020 году.