В JPMorgan назвали банки, которые больше всего пострадают при отключении РФ от SWIFT

Банки Италии, Франции и Австрии могут больше всего пострадать от отключения Российской Федерации от международной финансовой системы SWIFT, передает Reuters.

Согласно данным Банка международных расчетов (БМР), в третьем квартале 2021 года у итальянских и французских банков были непогашенные претензии к России на сумму около $25 млрд каждая. Долги России перед австрийскими банками составляли на тот момент $17,5 млрд.

Таким образом, Италия, Франция и Австрия являются международными кредиторами, наиболее подверженными влиянию России.

В то же время обязательства РФ перед американскими банками меньше – $14,7 млрд.

По информации компании JPMorgan, среди главных кредиторов фигурируют несколько банков, в частности, UniCredit, RBI, Societe Generale и ING, которые имеют заметные риски в России.

При этом в RBI заявляют, что держат ситуацию под контролем, в ING заверяют, что финучреждение хорошо подготовлено к подобным случаям.

Ранее сообщалось, что официальные лица США и Европейского Союза завершают работу над большим пакетом санкций на случай вторжения России в Украину, которые нацелены на российские банки, но не включают запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT.

В свою очередь замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия заблаговременно подготовилась к введению новых санкций: Центральный банк подготовил свою систему передачи финансовых данных, которая сможет заменить международную банковскую систему SWIFT, если США решат отключить РФ от нее.