США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – Reuters

Официальные лица США и Европейского союза завершают работу над большим пакетом санкций на случай вторжения России в Украину, которые нацелены на российские банки, но не включают запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом переговоров мировых лидеров.

По данным европейских и американских чиновников полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался из-за возражений со стороны европейских стран.

Европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что запрет России на участие в SWIFT будет означать, что кредиты на миллиарды долларов, которые они имеют в России, не будут погашены.

По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков все равно окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

Один из американских чиновников заявил, что в число российских банков, на которые распространяются санкции, могут входить поддерживаемые государством ВТБ и Сбербанк, крупнейшие финансовые институты России.

“Оба учреждения уже находятся под секторальными санкциями, введенными Министерством финансов США после того, как Россия аннексировала украинский Крым, что ограничивает их возможности привлекать капитал в Соединенных Штатах, но грядущие санкции полной блокировки будут иметь гораздо более серьезные последствия”, — сказал источник издания.

Как сообщается, цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по россиянам, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе.

По словам трех источников, санкции также будут направлены против российских олигархов, а также будут включать контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов.

По словам американских и европейских чиновников, США и европейские союзники сосредоточились на санкциях, введенных в случае физического вторжения России в Украину. Им нужно будет дополнительно координировать любой ответ на санкции, кроме полного военного вторжения, например, масштабной кибератаки.

Напомним, Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров". Под ограничительные меры может попасть и газопровод “Северный поток-2”.