Парламент Великобритании поддержал ужесточение санкционного режима против России

Парламент Великобритании принял поправки в законодательство об ужесточении санкционного режима против Российской Федерации. Изменения позволяют правительству страны вводить ограничения в отношении более широкого круга лиц и компаний.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Этот закон обеспечивает основу для самого жесткого режима санкций Великобритании против России", — подчеркнули в правительстве.

В Великобритании рассчитывают, что более сильные ограничения помогут убедить Кремль прекратить эскалацию конфликта с Украиной и решить его мирным путем.

В частности, теперь правительство может вводить санкции против российских компаний и физических лиц, которые имеют существенное экономическое и стратегическое влияние и положение в РФ. Как отметили власти страны, речь идет о наложении санкций на химические, оборонные и добывающие (нефть/газ) предприятия и т.д.

Уточняем, что ранее Великобритания могла вводить меры только против тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в дестабилизацию Украины. Теперь же правительство фактически не ограничено в праве вводить санкции против РФ.

"Великобритания решительно поддерживает суверенитет и право Украины на самоопределение. Мы призываем Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии. Если Россия продолжит свою агрессию в отношении Украины, Великобритания и ее партнеры без колебаний будут действовать", - сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.

Как раз Трасс 10 февраля провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Последний назвал диалог "разговор немого с глухим", так как стороны имеют совершенно разные позиции, в том числе в отношении Украины.

В свою очередь Трасс в ответ заявила, что не была немой или глухой в ходе общения с Лавровым, при этом настаивая на том, что у России "еще есть возможность" остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования.

Напомним, Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров". Под ограничительные меры может попасть и газопровод “Северный поток-2”.