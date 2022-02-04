В ЕС рассказали, какие санкции ждут Россию в случае вторжения в Украину: затронет и "Северный поток-2"

Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров". Под ограничительные меры может попасть и газопровод “Северный поток-2”.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций: от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти меры еще больше ослабят российскую экономику", — сказала глава ЕК.

По ее словам, речь идет о "высокотехнологичных комплектующих, которые РФ сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов".

"Конечно, могут в значительной степени пострадать лица из окружения Путина и олигархи — с одной стороны, из-за включения в список персональных санкций, но, прежде всего, в связи с финансовыми и экономическими санкциями, которые мы готовим", — сказала председатель ЕК.

Кроме того, она добавила, что обсуждаются санкции и в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России, которая оказывает военное давление на Украину и использует газ как рычаг влияния на нас. Поэтому "Северный поток-2" нельзя исключать из списка санкций, это совершенно ясно", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что правительство Германии требует, чтобы пакет санкций против России, которые могут быть введены из-за ситуации вокруг Украины, не включал меры против энергетического сектора. Причиной такой позиции являются опасения, что поставки энергии в Европу в противном случае могут оказаться под угрозой, так как сертификация газопровода "Северный поток-2" в Германии вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года.

В свою очередь, как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в Евросоюзе разработали план действий на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в Европу.

Напомним, США вместе с союзниками обдумывают введение торговых ограничений для России. Их также собираются применить, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины.