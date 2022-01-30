Решение о сертификации "Северного потока - 2" не примут до конца июня

Сертификация газопровода "Северный поток-2" в Германии вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года, несмотря на регистрацию дочерней компании. Регулятор ФРГ по-прежнему ждёт получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет RND.

По словам Хоманна, вряд ли сертификация состоится в первом полугодии, несмотря на создание "Газпромом" дочерней компании в Германии.

"Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что "Северный поток-2" подаст все необходимые документы", - заявил Йохен Хоман.

Он отметил, что окончание сертификации газопровода вряд ли будет возможно в первом полугодии.

"Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание едва ли будет возможно в первом полугодии", - заявил глава регулятора ФРГ.

Отметим, в декабре 2021 года началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода “Северный поток-2”.

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

Напомним, законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, 13 января не набрал достаточного количества голосов в сенате США.

В то же время администрация президента США Джозефа Байдена ищет способы обеспечить энергоснабжение стран Европы в случае, если Кремль сократит экспорт нефти и газа в ответ на поддержку Украины.

В январе 2022 года представители Госдепартамента США уже обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.