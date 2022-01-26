"Газпром" заявил о минимуме запасов в Украине и Европе. Хватит ли нам газа до конца зимы?

24 января российский монополист "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах стран Евросоюза и Украины упали до исторических минимумов.

Так, по состоянию на 22 января из европейских ПГХ отобрано 71,8%, или 34,3 миллиарда кубометров газа, закачанного летом 2021 года. Объем активного газа в европейских ПГХ на 26%, или на 14,9 миллиарда кубометров, меньше прошлогоднего уровня.

В Украине же объем запасов газа в ПХГ снизился до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А по состоянию на 25 января запасы в ПХГ Украины "провалились" уже ниже 12 миллиардов кубометров.

Таким вот образом "Газпром" намекает, что из-за затягивания запуска скандального газопровода "Северный поток-2" проблемы с газом в разгар отопительного сезона возникли и у Европы и у противостоящей запуску газопровода Украины.

Хотя уже не для кого не секрет, что именно действия России осенью 2021 года и вызвали дефицит газа в Европе. Тот же "Газпром" сначала отказался бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину в Европу. А после этого сократил транзит через газопровод "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу. В результате этого цены на голубое топливо в конце прошлого года взлетели до невиданного ранее показателя в 2272 доллара за тысячу кубометров.

Таким образом "Газпром" пытается оказать давление на институции Евросоюза и добиться скорого запуска "Северного Потока-2". И хотя газопровод уже построен и его запуск зависит от решения европейских чиновников, "Газпром" хочет добиться его при сохранении своего монопольного положения, что противоречит законодательству ЕС.

Из-за энергетического кризиса спровоцированного Газпромом Украине и ЕС пришлось проходить эту зиму в условиях сверхвысоких цен на газ. После заявления россиян о низких запасах цены на газ также повысились и по состоянию на 25 января составляют более 1100 долларов за тысячу кубометров.

Отсюда возникает вопрос, а хватит ли нам этих "низких" запасов, чтобы пережить зиму и сможем ли мы импортировать газ в условиях его дефицита.

По словам эксперта Центра Разумкова Максима Билявского "Газпром" достаточно часто использует информационное поле для дополнительного воздействия на газовые котировки в ЕС. Подобная ситуация случалась в августе и сентябре, только тогда на фоне новостей о статусе ПП-2.

"Теперь, российский монополист, пытается нагнать панику на рынке из-за своих "акцентов" относительно заполненности хранилищ. Что касается запасов газа в хранилищах Украины, с учетом текущих прогнозов погоды их хватит до завершения отопительного сезона, но с учетом дополнительных поставок из ЕС, которые запланированы на февраль – март. Также на достаточность газовых запасов влияет состояние смежного рынка электроэнергии, т.е. потребность генерации в угле и их уровень запасов. На сегодняшний день ситуация хоть и сложная, но контролируемая. Впрочем, могут возникнуть непредсказуемые риски, такие как изменение режимов движения газа из-за падения объемов транзита, что приведет к падению давлений и запасу газа в трубе", - говорит Билявский.

По его словам, на ориентировочный объем газа, который будет закуплен в феврале-марте составит 700 млн куб. м. При это он отмечает, что объем этот довольно небольшой с учетом того, что европейские газовые хранилища в начале января заполнялись LNG газом из США.

В свою очередь основатель компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль сомневается в том, что газ вообще нужно будет импортировать этой зимой.

"Отопительный сезон у нас начался очень рано. Отбор газа с ПХГ начался с 5 октября и период отбора газа длиться уже 3,5 месяца. За этот период мы отобрали 6,9 млрд куб. м из них на экспорт пошло 1,4 млрд куб. м. То есть для внутреннего рынка за 3,5 месяца было использовано 5,5 млрд куб. м. И сейчас у нас есть ресурс мы можем отобрать 7 млрд куб. м. То есть за половину отопительного сезона не отобрали даже половину запасов. Поэтому можно сказать, что у нас проблем с запасами газа нет при текущем объеме потребления", — говорит Кобаль.

При этом он отмечает, что проблемы могут быть с закупкой газа на следующий отопительный сезон. И властям придется решать эти проблемы уже с апреля. У "Нафтогаза" не так много денег и еще украинские газохранилища будут пустыми.

"Нам нужно будет закачать 10 млрд куб. м. газа из них собственного газа буде 3-4 млрд куб. м и нам 6 млрд нужно будет импортировать. Это действительно будет сложная задача и учитывая 6 млрд долларов это будет огромная сумма", — отмечает Кобаль.

При этом сейчас очень много факторов, которые отрицательно влияют на экономику в целом: девальвация гривни, иностранные инвесторы продают украинские облигации и выводят деньги.

"В целом ситуация не способствует стабильной работе. Если ранее мы говорили о каких-либо инвестициях, то при текущем положении дел скорее всего не будут инвестироваться из-за того, что эти регионы находятся близко к границе с Россией. Пока не спадет напряжение эти инвестиции будут заморожены или отложены. Сейчас Украина могла бы наращивать добычу, но западная украина играет незначительную роль в добыче. У нас очень много проблем со внешнеполитическим давлением и инсинуацией со стороны России", — отмечает эксперт.

При этом у Украины остается возможность покупать газ из Словакии. Кроме того, власти ведут переговоры о закупках сжиженного газа с терминала на острове Крк в Хорватии. Этот газ можно будет транспортировать в Украину через Венгрию и хотя он дороже чем российский газ эти поставки в случае проблем с транзитом могут помочь Украине избежать дефицита газа.