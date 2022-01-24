Запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах — заявление "Газпрома"

Российский монополист "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах стран Евросоюза и Украины упали до исторических минимумов.

По состоянию на 22 января из европейских ПГХ отобрано 71,8%, или 34,3 миллиарда кубометров газа, закачанного летом 2021 года.

Объем активного газа в европейских ПГХ на 26%, или на 14,9 миллиарда кубометров, меньше прошлогоднего уровня, отмечают в "Газпроме".

"Заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42% – до 41,8%", — рассказали для примера в компании.

К минимальным показателям объем запасов газа в Европе начал опускаться 11 января и продолжает снижаться в настоящее время.

Объем запасов газа в Украине снизился до 12,1 миллиарда кубометров, отмечает российский монополист.

"Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины "провалились" уже ниже 12 миллиардов кубометров", — подытожили в "Газпроме".

Украинские власти и эксперты рынка уверены, что энергокризис в Европе связан с искусственным снижением поставок энергоресурса "Газпромом". В свою очередь компания обратила внимание на новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай, зафиксированный 18 января.

Кроме того, по данным "Оператора ГТС Украины", среднесуточный объем транзита газа через украинские мощности в первой половине января снизился до минимального значения за 2019-2022 годы, составив всего 52 миллиона кубометров.

В "Нафтогазе Украины" предполагают, что Россия может вовсе прекратить транзит газа через Украину после 2024 года, когда закончится действие соответствующего контракта. Глава компании Юрий Витренко считает, что если сделка не будет продлена, использование трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" усилит контроль России над поставками газа в Европу. Это, по мнению Витренко, может сделать европейские страны уязвимыми для политически мотивированных перебоев в поставках газа.

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