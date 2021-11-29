Россия может прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Действие контракта между Украиной и Россией на транзит природного газа заканчивается после 2024 года и, возможно, что его так и не продлят. Об этом 29 ноября заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии Reuters.

Он объяснил, что на сегодняшний день страны не ведут переговоров о возможном продлении контракта на транзит. Российская сторона не проявляет заинтересованности в начале переговоров по данной теме.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией — Delo.ua) Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти обсуждения", — сказал Витренко.

По его словам, если сделка не будет продлена, использование трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" усилит контроль России над поставками газа в Европу. Это, по мнению Витрекно, может сделать европейские страны уязвимыми для политически мотивированных перебоев в поставках газа.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" не имеет права останавливать строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией, несмотря на свою роль в процессе сертификации.

В условиях энергетического кризиса в Европе, где цена на газ достигала исторических рекордов, рынок внимательно следит за признаками того, будут ли власти Германии готовы в ближайшее время сертифицировать трубопровод Nord Stream 2, по которому будет транспортироваться больше российского газа.

При этом Минэкономики Германии заявило, что не видит в "Северном потоке-2" угрозы для безопасности ЕС. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами — в них участвовали Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

В то же время посол Германии в Украине Анка Фельдхузен считает, что Россия запустит "Северный поток-2" не раньше, чем через полгода.

В свою очередь некоторые европейские страны выступают против сертификации и полноценного запуска газопровода. Например, Польша считает, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.

Напоминаем, что к процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream-2 AG допустили Оператора ГТС Украины и "Нафтогаз".

По словам Витренко, немецкий регулятор должен учесть позицию "Нафтогаза" и аргументы в процессе сертификации. Кроме того, "Нафтогаз" надеется узнать аргументы оператора "Северного потока-2".