В Германии считают, что Россия запустит "Северный поток-2" не раньше, чем через полгода

Российский газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Северный поток-2" еще полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать, — это хорошее предложение. Я надеюсь, что оно будет реализовано", — сказала Фельдхузен.

По ее словам, немецкий регулятор отложил сертификацию газопровода, поскольку считает, что сначала нужно сделать анбандлинг.

Дипломат отметила, что не считает это ответным шагом на шантаж России.

"Нет, совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, так ее не будет. Россия знает об этом", — подчеркнула она.

Анка Фельдхузен также отметила, что Германия заинтересована предложением Украины о дополнительном транзите газа в объеме 55 миллиардов кубометров, пока "Северный поток-2" не будет запущен, но "это не так легко", ведь этот газ находится в России.

Также посол заявила, что в случае использования России газа как оружия правительство Германии будет принимать соответствующие меры.

Отметим, США приняли решение ввести новые санкции против лиц, причастных к реализации российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября 2021 года временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток-2».

Отметим, что Украина выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" , так как он ставит под угрозу транзитные поставки российского газа в Европу через украинскую территорию. Остановка транзита, как говорят во власти, не только нанесет экономический ущерб, но и поставит под угрозу безопасность Украины.