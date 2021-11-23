США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые санкции против лиц, причастных к реализации российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил Государственный департамент США.

В отчете Госдепа США перечислены два судна и одно связанное с российским предприятием Transadria Ltd, которое участвует в запуске трубопровода "Северный поток-2"

"На Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA (закон о защите энергетической безопасности Европы 2019 года. — Delo.ua), а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил, что всего Вашингтон уже наложил санкции на 8 человек и определил 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в связи с работой оператора СП2 Nord Stream 2.

Блинкен добавил, что администрация США продолжает выступать против трубопровода "Северный поток-2", в том числе путем расширения санкционного пакета против причастных к строительству газопровода.

При этом, как подчеркнул госсекретарь, США продолжают работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и кандидатом на должность главы немецкого правительства Олафом Шольцем. В ходе переговоров американский президент напомнил Германии о важности поддержки Украины.

Тем временем некоторые европейские страны продолжают официально выступать против сертификации и полноценного запуска газопровода. В частности, в Польше считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.

Как раз польская компания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA оператора "Северного потока-2" в качестве независимого газотранспортного оператора.

"Нафтогаз" также примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2" Nord Stream AG. Но пока Германия приостановила сертификацию газопровода. В BNetzA заявили, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому", сообщило, что РФ не увеличит поставки газа в ЕС, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".