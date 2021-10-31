Северный поток-2: Байден напомнил Германии о важности поддержки Украины

Президент США Джо Байден подчеркнул важность поддержки Украины во время встречи с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и кандидатом на должность главы немецкого правительства Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран в Риме во время саммита G-20/

"Президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по выполнению совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что РФ не сможет манипулировать потоками природного газа с вредными политическими целями", — говорится в сообщении.

Также президент США поздравил канцлера Меркель с ее шестнадцатилетним лидерством в важных вопросах международной безопасности и трансатлантических отношений.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

При этом ряд европейских стран выступает против сертификации и полноценного запуска газопровода. Так, Польша, власти которой неоднократно высказывали свое негативное отношение к российскому газопроводу, будет участвовать в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Более того, в польской госкомпании PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по существу требованиям для сертификации.

Кроме того, заявку на участие в Сертификации газопровода подала и украинская госкомпания "Нафтогаз".

Также президент России Путин заявлял, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.