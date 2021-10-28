Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

Норвежская нефтегазовая компания Equinor, главный конкурент российского Газпрома, увеличит экспорт газа в Европу.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в Норвегии решили приостановить закачку газа в месторождение Gina Krog. Вместо этого Equinor планирует направить голубое топливо в другие государства.

В компании Equinor считают, что могут стать надежным поставщиком газа в Европу и Великобританию, особенно при нынешних высоких ценах на голубое топливо.

Планируется увеличить объемы поставок на 8 млн кубометров в день. Общий объем норвежских поставок превысит 320 млн кубометров газа каждый день.

"Мы повернули все вентили, чтобы посмотреть, сможем ли мы производить и экспортировать больше газа. Для Equinor важно быть стабильным и надежным поставщиком газа в Европу", — заявил генеральный директор энергетической компании Андерс Опедал.

Он отметил, что цены на газ и нефть останутся нынешней зимой высокими, если погода будет в пределах климатической нормы.

Как отмечает Bloomberg, на данный момент запасы газа в Европе находятся на самом низком уровне за последние десять лет.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2". А президент России Путин заявлял, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.