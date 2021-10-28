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В мире 1 час назад

Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

Норвежский конкурент "Газпрома" компания Equinor в условиях газового кризиса увеличит объемы экспорта газа в Европу

Норвежская нефтегазовая компания Equinor увеличит поставки газа Норвежская нефтегазовая компания Equinor увеличит поставки газа
Норвежская нефтегазовая компания Equinor увеличит поставки газа

Норвежская нефтегазовая компания Equinor, главный конкурент российского Газпрома, увеличит экспорт газа в Европу.

Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в Норвегии решили приостановить закачку газа в месторождение Gina Krog. Вместо этого Equinor планирует направить голубое топливо в другие государства.

В компании Equinor считают, что могут стать надежным поставщиком газа в Европу и Великобританию, особенно при нынешних высоких ценах на голубое топливо.

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Планируется увеличить объемы поставок на 8 млн кубометров в день. Общий объем норвежских поставок превысит 320 млн кубометров газа каждый день.

"Мы повернули все вентили, чтобы посмотреть, сможем ли мы производить и экспортировать больше газа. Для Equinor важно быть стабильным и надежным поставщиком газа в Европу", — заявил генеральный директор энергетической компании Андерс Опедал.

Он отметил, что цены на газ и нефть останутся нынешней зимой высокими, если погода будет в пределах климатической нормы.

Как отмечает Bloomberg, на данный момент запасы газа в Европе находятся на самом низком уровне за последние десять лет.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2". А президент России Путин заявлял, что для России  невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.

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