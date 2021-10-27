"Газпром" требует от Молдовы пересмотреть соглашение с ЕС о свободной торговле — СМИ

"Газпром" в ходе переговоров о заключении нового долгосрочного контракта на поставку газа предложил Молдове в обмен на более низкую цену топлива внести поправки в ее соглашение о свободной торговле с Европейским союзом.

Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на свои источники, осведомленные о ходе переговоров. Кроме того, условием является откладывание согласованное с ЕС реформы по либерализации газового рынка Молдовы, не выгодной для "Молдовагазаа" — дочерней компании российского монополиста.

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"Два человека, проинформированные о переговорах, заявили, что Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как президент Майя Санду вступила в должность в прошлом году, а ее партия, твердо выступающая за ЕС, одержала убедительную победу на выборах в июле", — отмечает издание.

Аналитики рынка предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" как единственного поставщика газа в Молдову, чтобы оказать давление на прозападное правительство в Кишиневе, указывает FT.

Напомним, что 25 октября Молдавская госкомпания Energocomподписала контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у Польши, чтобы закрыть критические потребности страны на время переговоров с "Газпромом".

22 октября парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом в энергетической сфере, в частности нехваткой газа и критическим падением давления в газотранспортной системе.

В свою очередь после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 22 октября его секретарь Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина предоставит Молдове по просьбе ее правительства дополнительный объем газа в долг "с учетом того шантажа, который сегодня там ведет "Газпром".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что Молдова намерена одолжить лишь 15 млн кубометров, а появившиеся в СМИ сообщения об объеме 1 млрд кубометров не соответствуют действительности.

27 октября "Молдовагаз" сообщил, что Украина обещанный газ предоставила, однако официальной информации о его объемах по-прежнему нет.