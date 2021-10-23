Молдова попросила у Украины в долг лишь 15 млн кубометров газа — Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") заявляет, что Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн кубометров газа, и ни о каком 1 млрд кубометров, как об этом написали некоторые СМИ, речи не идет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Эта новость является абсолютно ложной. Действительно, вчера на СНБО обсуждался вопрос помощи Молдове газом. Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности, для объектов критической инфраструктуры", — отметил нардеп.

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Он подчеркнул, что этот объем составляет лишь 0,08% от имеющихся у Украины сейчас запасов газа — 18,4 млрд кубометров, однако для Молдовы этот объем критически важен в ближайшие дни — на период до подписания нового газового контракта.

"Впутать сюда Чауса — это фантазия, конспирология и желание хайпа, но это не имеет никакого отношения к реальности. Реальность такова, что единственное, что Украина хочет, — чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы. Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале этот газ будет наиболее нужен Украине. Еще раз — это единственное пожелание со стороны Украины", — заявил Герус.

По его словам, такие действия рамках "аварийной помощи" являются правильной практикой добрососедских стран.

Напомним, что после заседания Совета нацбезопасности и обороны 22 октября его секретарь Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина предоставит Молдовы по просьбе ее правительства дополнительный объем газа "с учетом того шантажа, который сегодня там ведет "Газпром".

Ранее в этот день парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом в энергетической сфере.