В Молдове ввели режим ЧП из-за дефицита газа

С 22 октября по 20 ноября в Молдове объявили режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетической сфере. Как сообщает ProTV, такое решение принято на чрезвычайном заседании парламента.

По информации телеканала, за это решение проголосовали 55 депутатов (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность".

В ProTV отмечают, что с запросом о введении чрезвычайного положения обратилась в парламент премьер-министр Наталья Гаврилица. Она отметила, что в Молдове критическая ситуация в области газоснабжения, а в этом месяце образовался дефицит в 16 млн кубометров газа.

"Необходимый объем газа на октябрь покрывается только на 67%. Давление в системе транспортировки газа упало до 13,4 бара. Это критический уровень для функционирования систем транспортировки природного газа. В этой ситуации мы вынуждены закупать природный газ из других источников, но для выполнения плана действий необходимо обеспечить определенные условия. Для этого мы и предлагаем ввести режим чрезвычайного положения", — рассказала Гаврилица.

Она подчеркнула, что "правительство ведет переговоры о поставке газа для всей страны, включая Приднестровский регион".

"После введения чрезвычайного положения мы поручим государственной компании Energocom закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников для обеспечения необходимого давления в трубопроводах", — заявила премьер-министр.

Гаврилица подчеркнула, что Молдова обратилась к альтернативным трейдерам, чтобы покрыть дефицит.

"Мы предоставим компании Energocom финансовые ресурсы для закупки необходимых объемов газа. Предложение уже опубликовано сегодня утром, мы ждем ответа от трейдеров и установим прозрачную процедуру для совершения закупки", — отметила Гаврилица.

Премьер напомнила, что Молдова имеет четыре точки, через которые может получать газ: три из них на границе с Украиной и одна — на границе с Румынией.

Она также отметила, что правительство надеется в кратчайшие сроки решить проблему импорта газа.

"Делегация Молдовы в составе двух вице-премьеров вчера и сегодня находятся в Москве, они ведут переговоры с "Газпромом". Мы делаем все, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа всем потребителям Молдовы", — заявила Гаврилица.

Ранее в Молдове решили использовать мазут из государственных резервов для сокращения потребления природного газа.

Перед этим премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям она попросит проверить все запасы природного газа у компаний сектора и проинспектировать все возможности.

Напомним, Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хочет заключать новый договор с "Газпромом" по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.