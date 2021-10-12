Молдова не хочет заключать новый договор с "Газпромом" и просит помощи у ЕС

Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хочет заключать новый договор с "Газпромом" по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.

Об этом сообщает Financial Times.

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Молдова обратилась к странам ЕС с просьбой об экстренных поставках газа после того, как поставки в республику сократил российский "Газпром". Молдавские власти рассчитывают заключить соглашение с соседней Румынией, сообщили изданию два источника, принимавшие участие в переговорах.

Молдавские чиновники ведут переговоры об экстренных поставках газа из Румынии, пишет Financial Times.

"Газпром" пока не прокомментировал данную ситуацию.

Контракт на поставки газа между "Газпромом" и "Молдовгазом" истекал 30 сентября. В начале октября стороны договорились продлить его на месяц, однако, как рассказал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, республика теперь вынуждена покупать газ по рыночной стоимости в $790 за тысячу кубометров вместо $200, которые она платила ранее.

Молдавские власти не хотят заключать долгосрочный договор с "Газпромом" на невыгодных условиях. В понедельник Спыну заявил, что в ходе переговоров с российской компанией назвал цену на газ нереалистичной и "неоправданной для Молдовы", и "попросил продлить контракт на условиях 2019 года".

Он добавил, что Молдова продолжает переговоры с "Газпромом", но также изучает "альтернативные пути поставки газа" из России, Румынии, Украины и стран ЕС.

На прошлой неделе глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Россия способна существенно увеличить поставки газа Европе, чтобы помочь смягчить разразившийся энергетический кризис. По расчетам агентства, экспорт может вырасти на 15% относительно пиковых зимних значений. Потенциал для этого есть, но все зависит "от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в свою очередь отметил, что все текущие проблемы ЕС с газом "созданы искусственно" и "по политическим причинам". Для урегулирования газового кризиса он посоветовал Брюсселю относиться к России как к партнеру, а не как к противнику.

Отметим, 7 октября цены на газ на мировых рынках приблизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом в самом "Газпроме" в высокой волатильности рынка газа обвинили излишнюю либерализацию европейского рынка и спекулянтов. И отметили, что такая ситуация плохая не только для потребителей газа, но и для его поставщиков, поскольку из-за высокой цены клиенты отказываются от голубого топлива.

Также президент России Владимир Путин заявил, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.