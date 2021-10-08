Цена газа. Из-за роста стоимости топлива Украину ждет тяжелый отопительный сезон

Утром 6 октября цена на газ на европейском хабе TTF достигла немыслимого ранее рекорда в 1958 долларов за тысячу кубометров. На фоне ажиотажа министры финансов Франции, Испании, Греции Чехии и Румынии призвали Еврокомиссию расследовать причины роста цен на газ на европейском рынке, а также разработать комплекс мер для смягчения последствий высокой волатильности газа. В свою очередь Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа из России и так довольно высокие по сравнению с предыдущим годом, а прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему для Газпрома менее выгодно чем через новые ГТС, такие, как "Северный Поток-2". Он же заявил, что Россия повысит поставки газа в Европу через Украинскую ГТС.

После этих новостей цены начали снижаться отыграв рост до 1315 долларов за тысячу кубометров. А уже 7 октября цены приблизились до 1000 долларов за тысячу кубометров. При этом в самом "Газпроме" в высокой волатильности рынке газа обвинили излишнюю либерализацию европейского рынка и спекулянтов. И отметили, что такая ситуация плохо не только для потребителей газа, но и для его поставщиков, поскольку из-за высокой цены клиенты отказываются от голубого топлива.

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Действительно, высокая цена на газ вынуждает заводы в Европе закрываться, а те предприятия, для которых газ не является технологическим сырьем все чаща подумывают о переходе на альтернативные источники энергии. Это при том, что до энергетического кризиса у европейских энергетиков было в планах использовать газ как более экологичный заменитель угля в энергетике. Такие же планы озвучивал и ДТЭК. Однако после ценового ралли и остановки промышленности в ЕС опять начали использовать уголь. И вопрос здесь не только и не столько о том, что ценовые пики могут лишить "Газпром" большой выгоды в последующие годы "зеленого перехода". Речь о том, что такие цены на газ могут заставить Европу и вовсе пересмотреть "зеленый курс".

Для Украины новые ценовые пики несут свои риски. Несмотря на сформированные запасы, все же остаются опасения, что текущий отопительный сезон будет для Украины весьма непростым. В случае холодной зимы газа "Нафтогазу" нужно будет докупить, а денег у него нет. В связи с этим украинскому правительству уже пришлось свернуть ряд реформ и передать в руки "Нафтогаза" все рычаги управления поставками газа населению, а также обеспечить НАК необходимыми средствами. Так или иначе зима будет сложной и в ЕС и в Европе надеются на то, что пронесет и сильных морозов не будет.

В ценовых скачках виновата сама Еврокомиссия

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, подобные ценовые скачки результат недальновидной политики чиновников ЕС, которые решили провести максимальную либерализацию энергетических рынков.

"Это либерализация привела к тому, что появились спекулянты, которые вот и обеспечили этот, так называемый кризис. Хотя на самом деле кризиса поставок нет. Поставки осуществляются в полном объеме. Излишков газа нет? Да, это действительно", — говорит Рябцев.

По его словам, Еврокомиссия вполне могла бы предусмотреть то, что на европейских хабах появятся спекулянты, а спрос на газ будет расти после того как Европа начнет выходить из кризиса вызванного коронавирусом. Также, по словам эксперта, чиновники ЕС знали и о сокращении добычи газа в Нидерландах.

"В общем они проигнорировали это. Но Германия была занята выборами, во Франции проблем особых нет поскольку у нее атомная энергетика и в основном электро отопление", — говорит Рябцев.

При этом он отмечает, что идея "зеленого перехода" в ЕС также несколько преждевременна.

"Это была бы хорошая идея, если бы в настоящее время появились технологии, позволяющие сохранять электрическую энергию в больших объемах. Таких технологий в настоящее время нет, а те что есть ненадежны. Илон Маск поставил в Австралии накопитель электроэнергии на 100 мегаватт, а они загорелись. Поэтому чем дальше Европа будет идти по этому пути тем большие проблемы она будет испытывать", — говорит эксперт.

Также он считает, что в ЕС не учитывают или не хотят учитывать вред экологии, для стран третьего мира при использовании современных технологий.

По его словам, Великобритании придется все станции возобновить использование угля при производстве электроэнергии.

"У них новое выражение появилось"холодный, черный штиль". Это когда зимней ночью нет ветра нет ночью и не работает ни ветрогенератор, ни солнечная панель. А греться надо", — отмечает Рябцев.

Энергетический кризис в Европе может ускорить "зеленый переход"

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает главной причиной новых ценовых рекордов стала нехватка газа на европейском и мировом рынках: текущие поставки не удовлетворяют спрос, который является высоким и съедает все.

"Ни остановка предприятий, ни что-то другое пока остановить этот рост не могут. Это при том, что пока не было никаких серьезных похолоданий. А уже такая паника перед началом отопительного сезона. Поэтому говорить о каких-то рациональных причинах той ситуации, которая сейчас на рынке, нельзя.

При этом Кобаль отмечает, что в ЕС скопили достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона

"До нового года не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы. Сейчас не следует ничего такого ожидать в энергетике, но в целом я прогнозирую, что будет серьезное уменьшение потребления газа, поскольку ни одна экономика, ни один направление не целесообразно использование природного газа. При таких ценах, как сейчас, мне кажется, что в какой-то момент потребители начнут отказываться от газа, и он в какой-то момент станет дешевым", — говорит Кобаль.

Он считает, что со следующего года потребление газа может снизиться на 20% и тогда уже начнутся необратимые процессы для газового рынка: при уменьшении потребления будет происходить уменьшение добычи и это повлечет за собой большие проблемы для добывающих отраслей.

"Со стороны таких отраслей, как химическая, где газ используется как сырье, спрос еще будет. Что касается других компаний, мы уже сейчас видим большое движение перехода предприятий даже на бензин. Нефть по цене 80 долларов является в разы дешевле чем газ", — говорит Кобаль.

При этом он отмечает, что текущий энергетический кризис в Европе не только не станет помехой для "зеленого перехода" в Европе, но и может его ускорить.

"Идея зеленого перехода заключалась в том, чтобы постепенно отказываться от угля, и на 20 лет заместить его промежуточным топливом, которое менее вредно для окружающей среды. Таким топливом должен был стать газ. Однако из-за динамики цен на газ такая стратегия под вопросом. В первую очередь возможно частичное возвращение европейской энергетики к углю, но могут быть и новые прорывные технологии, например, в накоплении электроэнергии. А если появятся дешевые технологии, которые будут позволять накапливать электроэнергию и проходить пиковые нагрузки потребления электроэнергии, тогда зеленый переход может случиться не к 2050 году, а гораздо раньше", — говорит Кобаль.

Кризис в Европе угрожает украинскому отопительному сезону

При этом Кобаль сомневается, что такие ценовые скачки станут угрозой для отопительного сезона в Украине. Хотя для промышленности такие цены довольно болезненные. По его словам, в текущей ситуации Украине необходимо уменьшить потребление газа и увеличить его добычу.

В свою очередь директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что от таких высоких цен, промышленность не ожидает ничего хорошего, поскольку в цене товаров энергетическая составляющая занимает высокую долю, плюс многие украинские предприятия могут потерять конкурентноспособность, а люди потеряют рабочие места.

"Я думаю, что у большинства предприятий нет запаса прочности. Разве что те предприятия, которые пользуются электрической энергией, которые меньше используют ее в части своего производства, то им будет легче. А предприятия химической промышленности, цементной промышленности, металлургии, и других отраслей тяжелой промышленности, в которых доля природного газа очень высокая, им будет труднее в этой ситуации", — говорит Омельченко.

Также он считает, что осенне-зимний период будет тяжелый, поскольку Украина не подготовлена ​​к нему и по запасам угля, по запасам газа.

"Вроде они и есть в достаточном количестве, но из тех 18,9 млрд куб. метров, находящихся в хранилищах, значительная часть это газ нерезидентов, которые хранят этот ресурс в формате таможенного склада", — говорит эксперт.

Кроме того он отмечает, что возможен и сценарий, при котором газа до конца отопительного сезона может и не хватить: многое зависит от того, насколько холодной будет зима.

"Запастись углем и газом сейчас уже практически невозможно, потому что через неделю начинается осенне-зимний период. После 15 октября, наша энергосистема начнет работать не на хранения энергоресурсов, а на их потребление", — говорит Омельченко.

Степан Крьока, специально для Delo.ua