Газ подорожал. Сможет ли Украина запастись топливом для успешного прохождения зимы?

На украинском рынке газа сложились довольно необычные условия. Так, 1 июля стоимость газа впервые в истории превысила 15 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Это было обусловлено ростом цен на европейском рынке, которые превышали $400. А в конце июля стоимость на спотовом рынке в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м.

Не исключено, что цены на газ будут расти и дальше. Наибольший спрос на газ, а значит есть предпосылки для повышения цен, ожидаются с началом отопительного сезона. В июне Кабмин начал подготовку к отопительному сезону, определив, что для его комфортного прохождения в подземные газохранилища нужно закачать 17 млрд куб. м.

Процесс поначалу шел довольно вяло, наверняка из-за разогретых европейских цен. Однако в июле оператор газотранспортной системы закачал в ПХГ почти 500 млн куб. м. газа, что позволило накопить нужные для отопительного сезона 17 млрд куб. м. Газ из Венгрии и Польши импортировали путем виртуального реверса, и скорее всего по ценам на европейских хабах.

Причем не весь этот газ принадлежит "Нафтогазу". В украинских ПХГ есть газ частных украинских и иностранных компаний (нерезидентов), а также так называемый технический газ, выкачать который в случае острой необходимости теоретически можно, но потом эти ПХГ вряд ли удастся полноценно использовать.

При этом "Нафтогаз", согласно ранее взятым на себя обязательствам, в отопительном сезоне будет должен поставить газ компании "Йе Энергия" по довольно невысоким ценам. Также будет поставлять газ теплокоммунэнерго. Для них ПСО отменили, однако, если учесть желание властей держать тарифы для населения в рамках разумного, полностью следовать рыночным трендам с такими клиентами "Нафтогазу" тоже не дадут.

Рассказываем, сможет ли Украина в текущей ценовой конъюнктуре накопить достаточно запасов, чтобы относительно комфортно пройти отопительный сезон 2021/2022, а "Нафтогаз" мог поставить газ населению в рамках заявленных контрактов?

К началу отопительного сезона Украина может накопить в ПХГ 19 млрд куб. м

Как отмечает основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль, несмотря на выполнение плана по закачке в украинские ПХГ 17 млрд куб. м. газа, закачка продолжается.

"У нас сейчас два источника накопления газа. Во-первых, около 15 миллионов кубометров в сутки собственной добычи закачивается в ПХГ(где-то 54 млн куб. м мы добываем, а 40 млн куб. м потребляем). Во-вторых, импорт составляет еще 15 миллионов кубометров. Итого ежедневно примерно 30 млн куб. м закачивается в ПХГ", — говорит Кобаль.

По его словам, до конца лета Украина может накопить 18 млрд куб м. газа. При этом в сентябре закачка продолжится, хотя и меньшими темпами. К началу отопительного сезона Украина может рассчитывать на 19 млрд куб м. газа в своих ПХГ.

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Хватит ли газа пройти зиму?

При этом, как говорит Кобаль, из общего количества газа в ПХГ "Нафтогазу" принадлежит 7 млрд куб. м. Отдельно там хранится газ его дочерней компании "Нафтогаз Трейдинг" и Оператора газотранспортной системы. Таким образом государственным компаниям принадлежит порядка 11,5 млрд куб. м, еще 4 млрд куб. м — нерезидентам.

"Этого должно хватить, если сравнивать с предыдущими годами. Мы можем рассчитывать на 19 млрд куб. м к началу отопительного сезона, из них около 3,5-4 млрд куб. м будут иностранные компании на таможенном складе. Около 4,6 млрд куб. м — это технический газ, который не подымается", — говорит Кобаль.

По словам эксперта, у "Нафтогаза" подписаны договоры с 20 компаниями на поставку газа. Даже без учета ТКЭ НАК должен будет поставить 9,5 млрд куб. м. При этом "Укргаздобыча" добывает 1,1 млрд куб. м в месяц.

"За полгода отопительного сезона "Укргаздобыча" добывает 6,6 млрд куб. м плюс есть закачанный газ. Теоретически этого должно хватить, но очень многое будет зависеть от того, когда мы начнем и закончим отопительный сезон, то есть от погодных условий. Тогда потребление может отличаться в разы", — говорит Кобаль.

В свою очередь директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что технический газ не входит в заявленные государством запасы. При этом к началу закачки в украинских ПХГ уже было 15 млрд куб. м.

"Закачать 2 млрд куб. м газа и всем рассказывать, что все замечательно, — это выглядит немножко смешно. При этом наличие или отсутствие газа в ПХГ никак не отражается ни на объемах поставок, ни на цене этого ресурса. Поэтому некая сакральная цифра "17", которая ежегодно появляется в планах подготовки к отопительному сезону, нужна лишь для того, чтобы развесить очередную порцию лапши на уши граждан Украины. Поскольку никакого отношения ни к цене, ни к "Нафтогазу", ни к спросу эти 17 млрд куб. м не имеют", — говорит Рябцев.

По словам эксперта, чтобы обеспечить ТКЭ и домохозяйства газом во время отопительного сезона, нужно в среднем около 15 млрд куб. м. Многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима.

"Из этих 15 млрд в 10 млрд куб. м из этих 15 это газ внутренней добычи. Из этих 10 млрд порядка 8 млрд добывает "Укргаздобыча". Из тех импортных объемов которые там остаются порядка(5 млрд куб м.) 3 это то что покупает "Нафтогаз". Получается, что "Нафтогаз" обеспечивает в отопительный сезон примерно 11 млрд куб. м., а это примерно 70%", — говорит Рябцев.

Он не сомневается, что "Нафтогазу" вполне хватит газа на отопительный сезон 2021/2022. Газ не является дефицитным товаром, поэтому госкомпания всегда сможет его докупить, вопрос лишь в цене.

А сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич оценивает запасы газа, необходимые для прохождения отопительного сезона, в 10 млрд куб. м. Кроме того, в отопительный сезон Украина импортирует газ и может использовать газ нерезидентов, закачанный в украинские ПХГ. Если бы его не было, не было бы давления. Тогда "Нафтогазу" сложнее было бы отбирать свою часть из ПХГ в случае форс-мажоров.

"Я не вижу критических рисков. Вышли из прошедшего сезона с большими запасами. Сейчас колоссальные цены на европейском рынке. Они до июля тянули, не покупали, потом поняли, что дальше откладывать некуда, и начали закачивать", — говорит Марунич.

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Высокие, цены и фактор транзита

При этом Марунич отмечает, что из-за высоких цен на европейском рынке "Нафтогаз" оказался в довольно непростых финансовых обстоятельствах: на украинской бирже газ стоит 15 грн за 1 куб. м, а компания должна продавать его газсбытам по 5,6 грн.

"Этот год будет так же как и прошлый для "Нафтогаза" убыточным. Появится повод уволить и Витренко так же, как уволили Коболева", — говорит Марунич, отмечая, что юридически "Нафтогаз" представляет собой компанию, которая должна зарабатывать деньги, однако следует учитывать и то, что эта компания выполняет социальную функцию.

Высокие цены на газ на европейском рынке считают проблемой и в "Нафтогазе". По словам директора интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максима Билявского, похожая ситуация на европейском рынке газа была в марте 2018 года. Из-за аномально холодной зимы резко увеличилось потребление газа, что привело к его дефициту. Тогда спотовая цена за 1 тыс. куб м выросла до $1 тыс.

"В этот раз ценовая ситуация на торговых площадках в наибольшей степени вызвана искусственными ограничениями поставок от "Газпрома", а также уменьшением поставок сжиженного газа. Из-за роста котировок на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (самый боллшой кластер потребителей сжиженного газа), американские компании увеличили экспорт газа в этот регион. Пока поставляется 46% от общего объема экспорта США", — говорит Билявский.

По его словам, в ближайшие три года ожидать существенного уменьшения котировок на голубое топливо на европейском рынке не стоит. Причин несколько. Во-первых, — падение добычи на крупнейшем европейском месторождении газа Гронинген. Во-вторых, рост спроса на газ в ЕС из-за European Green Deal и CBAM, который? в ближайшие пять лет окончательно вытеснит тепловую генерацию и, соответственно, будет побуждать производителей электроэнергии увеличивать долю потребления газа. В-третьих, падение добычи в США.

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В "Нафтогазе" уверяют, что учитывают будущую конъюнктуру рынка и работают над увеличением украинской добычи.

Рябцев видит риски для отопительного сезона не только в ценах на газ. По его словам, в украинской газотранспортной системе существует проблема технического характера. Она заключается в том, что система магистральных транзитных трубопроводов является физической частью системы распределительных трубопроводов. То есть фактически давление в распределительных трубопроводах определяется давлением магистральных транзитных трубопроводов. И если давление транзитных трубопроводов упадет до некоего минимума, то невозможно будет обеспечить газом потребителей на юге и востоке Украины. Необходимо будет останавливать одни компрессорные станции и запускать другие. Но это задача не одного месяца.

В свою очередь Кобаль отмечает, что из-за этой особенности украинской ГТС проблем Украине в будущем отопительном сезоне может добавить Россия.

"Очень важно, как "Газпром" будет транспортировать газ через Украину. По условиям контракта Россия может заплатить и не транспортировать газ. Речь не в деньгах, она заплатит. Проблема в том, что, поскольку у нас основные объемы ПХГ на западе Украины, а потребители по всей Украине, нам будет сложно поставить газ в Одессу и Днепр. Сейчас газ идет с востока на запад, а если Россия прекратит поставки, нам нужно будет разворачивать этот поток и поставлять газ с запада на восток", — говорит эксперт.

При этом Кобаль отмечает, что эта задача вполне решаема, все будет зависеть от того, сколько газа в ПХГ, так как нужно будет обеспечивать высокое давление в системе.

"Если будут сильные морозы, то неизвестно, хватит ли нам технических возможностей поставлять газ с запада на восток и юг. Это довольно серьезные риски, и о них знают в нашей ГТС", — говорит Кобаль.

По словам эксперта, если Россия будет поставлять газ в Европу через Украину, тогда проблем быть не должно: "У нас будет давление в системе, будет идти газ, есть запасы, которые позволят нам без проблем пройти отопительный сезон.

Степан Крьока, специально для Delo.ua