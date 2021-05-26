Без обязательств. Что будет с тарифами и отопительным сезоном без фиксации цены на газ

19 мая правительство приняло решение не продлевать спецобязательство (ПСО) "Нафтогаза" для предприятий тепловой генерации. Уже с 20 мая у "Нафтогаза" не обязан продавать тепловикам газ по фиксированной цене. Однако многие эксперты предрекают уже сейчас срыв грядущего отопительного сезона или как минимум рост цифр в платежках за тепло.

Delo.ua рассказывает, как теплокоммунэнерго будут работать без ПСО и что угрожает будущему отопительному сезону уже сейчас.

Премьер-министр Денис Шмыгаль решение Кабмина назвал шагом в сторону рынка газа и сказал, что такой шаг позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местным властям, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно, на тех лучших условиях, которые будут на рынке.

Сам механизм ПСО был введен как своего рода предохранитель, который делал невозможным отключение предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) во время отопительного сезона. Этот режим действовал до первого мая, и его отмена была предусмотрена договоренностями с Международным валютным фондом по программе stand-by. Однако в конце апреля правительство решило продлить его еще на месяц по просьбе парламентского комитета по энергетике и жилкомуслугам, чтобы за это время решить проблемы долгов предприятий теплокоммунэнерго.

Проблема там действительно есть. По состоянию на 6 мая задолженность теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей составляла 55,5 млрд гривен, из них за 2021 год — 21 млрд гривен. При этом за 20 дней продления спецобязательств решить их так и не удалось. Долги по-прежнему есть, они не списаны и не реструктуризированы.

На такое решение правительства очень остро отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, новые условия поставки газа для ТКЭ предполагают высокую цену на газ для тепловиков, авансовые платежи и значительные штрафы даже за незначительное отклонение от условий "Нафтогаза". Кличко напомнил, что еще в феврале правительство, "Нафтогаз" и НКРЭКУ подписали с Ассоциацией городов меморандум. В меморандуме говорилось, что тарифы на отопление для населения не вырастут, однако разница для них в закупочной цене на газ и цене на газ в тарифах будет компенсирована со стороны правительства. Однако Кабмин взятые на себя обязательства не выполнил. По словам главы Киева, из-за отмены ПСО уже в мае около 120 городов остались без горячей воды, а в октябре эти города могут остаться и без отопления.

Недальновидные решения

По словам вице-президента ассоциации ТКЭ Сергея Дунайло, вышеуказанные долги стали формироваться еще в то время, когда пост главы НКРЭКУ занимал небезызвестный Павел Вовк. Нацкомиссия тогда установила тарифы для населения, используя индикативную цену газа. Таким образом, сложилась ситуация, когда тепловики вынуждены были закупать газ у "Нафтогаза" по одной цене, а в структуре тарифа была другая цена.

"И вот получается ситуация, когда комиссия устанавливает цену газа в тарифе со скидкой, а у меня договор с "Нафтогазом" на полную цену. Из этой разницы возникает задолженность, на которую НАК моментально накладывает санкции, пени", — говорит Дунайло.

По его словам, из-за этого сложилась ситуация, когда ТКЭ получали на свои счета около 7-9% от общей суммы поступлений, все остальные 90% "Ощадбанк" сразу перечислял на счета газовиков в счет погашения долга, а на текущую оплату газа денег не было вообще.

"Тут вступало в силу постановление Кабмина, которое регламентировало порядок проведения оплаты за природный газ. Первой шла оплата исполнительного сбора, второй — уплата штрафов и пени, третьей — погашение основной задолженности и последней — текущая оплата. Они с наших текущих платежей оплачивали себе штрафы и пени, а потом накручивали новые штрафы и пени. И вот таких санкций у нас сейчас более 10 млрд гривен", — отмечает вице-президент ассоциации ТКЭ.

По его словам, новые условия закупки газа, которые ТКЭ предлагает "Нафтогаз", также ставят тепловиков в крайне неловкое положение. В настоящее время теплокоммунэнерго получает деньги за тепло после 20 числа за месяцем, когда он отпустил товар, а текущие условия предполагают оплату за газ, за распределение газа и за электроэнергию наперед авансовым платежом.

"Откуда с такими долгами? Кредиты банки не дают, все имущество тепловиков в залоге, кредитные линии не открываются. Где брать деньги? Я понимаю, чего хочет правительство: оно хочет все переложить на плечи местных властей. Но там нет столько денег. Даже если бы действительно хотели. Киев и тот не потянет", — говорит Дунайло.

По его словам, в настоящее время ТКЭ также не имеют права сменить поставщика, не рассчитавшись с предыдущим. Таким образом, тепловики вынуждены будут работать с "Нафтогазом" на его новых условиях.

Кроме того, Дунайло отмечает, что отмена ПСО приведет к повышению тарифов на отопление, а это в свою очередь приведет к новой волне неплатежей и новым долгам.

Сложно, но можно

В свою очередь коллега Дунайло, глава правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минькович говорит, что на самом деле не все ТКЭ являются проблемными.

"Есть компании, в которых задолженность сведена к нулю, есть и такие, у кого большие долги. Но все это можно решить, главное — эффективно построить свою работу. В принципе, "Нафтогаз" сейчас открыт для коммуникации и переговоров с ТКЭ по реструктуризации их долгов. Они действительно предлагают нормальные условия реструктуризации на 5-10 лет для крупных предприятий. То есть эти проблемы можно решить, если руководство ТКЭ готово к этому", — говорит Минькович.

По его словам, более существенной проблемой сейчас являются тарифы, которые не покрывают реальные расходы предприятий ТКЭ. Кроме этого, цена на газ постоянно меняется, а вот тарифы — нет. К примеру, на июнь цена составляет 8900 гривен за тысячу куб. м, а в тарифе предусмотрено 6700-6900 грн. Чтобы проверить тариф, необходимо не менее 3 месяцев, а в идеале это должно занимать 10 дней максимум.

"Можно было бы использовать и другие механизмы. Например, есть смысл в том, чтобы КМУ рассчитал и установил среднюю прогнозную цену газа в год, которую предприятия ТКЭ заложили в свои тарифы. А по окончании периода они бы провели корректировку тарифов в большую или меньшую сторону по фактической цене закупки. Так можно было бы стабилизировать ситуацию и дать возможность ТКЭ работать более свободно", — считает Минькович.

По словам предправления, Харьковская ТЭЦ-5 одной из первых начала работать с компанией "Нафтогаз-Трейдинг" на новых условиях.

"Условия здесь довольно жесткие. Прежде всего, это предоплата, то есть мы платим за топливо заранее. Кроме этого, каждый день мы находимся на контроле у ​​поставщика газа. Каждые сутки отправляем корректирующие данные по потреблению топлива, и если есть дисбаланс более 3% — мы можем получить штраф. Эти штрафы могут быть в обе стороны: как за потребление объема газа больше указанной нормы, так и за меньшее потребление. Правда, в этом вопросе есть нюансы, и штрафования можно избежать, если, например, для дисбаланса были объективные причины во всем регионе", — говорит топ-менеджер.

Также в качестве проблем Минькович называет низкую платежную дисциплину населения и кассовый разрыв в 60 дней.

"То есть поставщику газа мы должны оплатить заранее, а за услуги люди могут прислать деньги и через два месяца. Так вот, сейчас работает эта система. Мы, конечно, делаем все необходимое, чтобы выйти из этой ситуации, найти деньги на покупку газа на следующий месяц и продолжить работу, но на самом деле это очень сложный процесс", — отмечает предправления.

В свою очередь в "Нафтогазе" заявляют, что уже в день отмены ПСО (19 мая) подписали договора с 12 большими предприятиями теплокоммунэнерго. При этом 11 из них подписали договора на условиях полной предоплаты, а одно работает по банковской гарантии. Кроме того, в НАКе отмечают, что готовы к переговорам по реструктуризации задолженности, а также имеют специальный продукт для малых производителей и ОСМД.

Читайте также: Темная лошадка. Почему именно Герман Галущенко стал министром энергетики

Нерешенные проблемы

Однако эксперты считают, что в том случае, если проблемы с задолженностью ТКЭ не решить, это все же может аукнуться в будущем отопительном сезоне.

Так, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что успешное прохождение отопительного сезона возможно лишь в том случае, если в правительстве смогут подготовить механизм компенсации разницы в ценах. Если же в Кабмине будут медлить, то вполне возможны последствия, о который говорил Кличко.

При этом Рябцев отмечает, что общего рецепта по решению вопросов задолженности ТКЭ нет, так как ситуация у всех предприятий разная. Списание всех долгов ТКЭ можт привести к накоплению новых долгов этих предприятий.

"По-моему, как раз обещания правительства о списании долгов привели к их накоплению в закончившемся отопительном сезоне. Украина сможет пройти отопительный сезон. Проблемы будут, но проблемы будут у потребителя. А кого волнуют проблемы потребителя? Проблемы, что не будет тепла и горячей воды, что тарифы будут выше, чем возможность его уплатить у домохозяйства. Это может быть, но я не могу сказать, насколько это может быть массово. В любом случае, об этом еще рано говорить, так как большую часть проблем можно решить", — говорит эксперт.

В свою очередь сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что проблему не решить без повышения тарифов, иначе под угрозой может быть поставка горячей воды там, где ее еще поставляют, и вообще прохождение отопительного сезона.

"Сейчас ситуация упрощается в том плане, что почти нигде нет горячей воды. Покупать сейчас газ для производства горячей воды практически не имеет смысла, кроме таких городов, как Киев, Харьков, где есть ТЭЦ. А мелкие населенные пункты горячей водой не обеспечивают летом. Основной проблемой будет финансовая. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что центральные власти будут помогать городам. Однако, как следует из заявлений Кличко, февральский меморандум не выполняется, компенсация за разницу в тарифах не выплачивается. Это может привести к росту долгов, отключению горячей воды там, где она осталась летом, и к серьезным проблемам, вплоть до самого отопительного сезона осенью", — говорит эксперт.

По его словам, если не будут приняты меры со стороны властей, то ТКЭ могут и не закупить газ по причине отсутствия оборотных средств. Также вполне возможен отток клиентов от ТКЭ и их массовый переход на электрические бойлеры, что создаст тепловикам еще больше проблем.

Однако Марунич сомневается, что ситуация дойдет до отопительного сезона.

"Будут в пожарном порядке всех спасать. Кто-то во власти может махнуть рукой на закон и приказать качать газ для ТКЭ, даже если у "Нафтогаза" для этого не будет формального права", — предполагает Марунич.

Будет ли отопительный сезон?

Скорее всего, центральные и местные власти сумеют найти решение и обойти грядущий кризис. Для этого у них есть почти полгода времени. Однако это решение проблем может вылиться в существенное повышение тарифов на тепло для домохозяйств. А это может привести к новой волне неплатежей.

Также не стоит забывать о проблеме задолженности ТКЭ перед НАКом. Без реструктуризации этой задолженности многие города рискуют оказаться у "Нафтогаза" в долговом рабстве, а это не повысит популярность ни НАКа, ни центральных властей.

Так или иначе, переход к рынку газа — довольно сложный процесс. Этот переход предусмотрен текущими договоренностями с МВФ. В прошлом году Банковая уже проваливала договоренности с Фондом именно из-за социальных волнений, вызванных рыночными изменениями, и неизвестно, к чему приведет аналогичное решение в будущем отопительном сезоне.

Однако время подготовиться к грядущему кризису у властей еще есть. Кризиса может и не быть вовсе. Все зависит от того, сможет ли власть выполнить домашнее задание и решить существующие проблемы до начала отопительного сезона.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

Источник фото: Depositphotos