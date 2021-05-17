Ассоциация предприятий теплокоммунэнерго предрекает коллапс отрасли уже в июле

Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" прогнозирует, что введение в Украине рынка газа без решения проблем политически мотивированных тарифов на тепло и горячую воду, а также долгов населения приведет к острому кризису в теплоэнергетике уже в июле.

Как говорится в сообщении объединения, общий долг предприятий ТКЭ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, уже превысил 50 млрд грн.

"Это результат неэффективного государственного регулирования отрасли, использования устаревших методов тарифообразования, политической зависимости тарифов и их несвоевременного пересмотра", — считают в ассоциации.

В свою очередь отмечается, что долг государства по компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию превысил 27 млрд грн.

"Не выполняются положения подписанного с Ассоциацией городов Украины меморандума о взаимопонимании, в частности по компенсации разницы в стоимости газа, заложенной в тарифах на тепловую энергию, и фактической стоимости газа в предыдущем отопительном сезоне", — заявляют в "Укртеплокоммунэнерго".

Там напоминают, что несмотря на то, что все эти вопросы остались неурегулированными, предприятия ТКЭ перешли к работе в условиях рынка газа. При этом цена газа в тарифах тепловых компаний по-прежнему остается ниже почти на 30%, чем фактически предложенная НАК "Нафтогаз Украины" предприятиям ТКЭ на май текущего года.

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"Из-за экономически необоснованных тарифов на теплоэнергию, затянувшегося кризиса неплатежей населения за отопление и горячую воду, а также нерешенных вопросов по погашению задолженности за потребленный газ, работа всех предприятий ТКЭ фактически заблокирована многочисленными судебными спорами по искам газопоставщиков по взысканию задолженности, дополнительных инфляционных начислений, штрафов, пени и годовых процентов, арестов счетов предприятий", — отмечают в ассоциации.

Общая сумма штрафных санкций, которые уже сегодня взимаются по судебным решениям в пользу газопоставщиков, превышает 10 млрд грн.

"Чтобы оздоровить финансовое состояние ТКЭ, которые являются предприятиями критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, не допустить срыва подготовки к новому отопительному сезону 2021/2022 годов, надо срочно принять законодательные акты, которые бы обеспечили реструктуризацию долгов ТКЭ, накопленных из-за экономически необоснованных тарифов за последние 5 лет", — считают в объединении.

В свою очередь отмена возложения спецобязательств на участников рынка и переход предприятий к рыночной работе в условиях колоссальных долгов, отмечают в "Укртеплокоммунэнерго", приведет к коллапсу в отрасли уже в ближайшие месяцы и срыву отопительного сезона.

"Украинские производители и поставщики тепла прогнозируют увеличение газовых долгов и полное прекращение облгазами газоснабжения предприятий уже в начале июля этого года", — говорится в сообщении.

Напомним при этом, что до 1 июля Министерство энергетики намерено представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Ранее Кабинет министров продлил действие таких спецобязательств для сохранения до 30 июня цены электроэнергии для населения на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч.